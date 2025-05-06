ФОТО Дети королевской семьи Великобритании вновь в центре внимания

В Лондоне проходят торжества в честь одного из важнейших событий в истории - 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.



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Фото: Sipa USA/ScanPix

Фото: SIPA/Scanpix

Фото: SIPA/Scanpix

Фото: SIPA/Scanpix

Балкон Букингемского дворца вновь в центре внимания. Король Карл III и королева Камилла приветствовали публику, к ним присоединились принц Уильям и принцесса Кейт со всеми тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а также другие старшие члены королевской семьи.

Дети возвратились на балкон после долгого отсутствия, чтобы напомнить о важности семьи и силе преемственности монархии. Торжество происходит в непростое для королевской семьи время - король проходит курс лечения от рака, принцесса Кейт также борется с болезнью. Участие в мероприятии подчеркнуло единство семьи и связь с нацией.

Фото: SIPA/Scanpix

Маленький принц Луи своими шаловливыми жестами и искренней улыбкой добавил игривых штрихов к мероприятию. Джордж и Шарлотта тем временем проявили зрелость и самообладание, стоя рядом со своими родителями с достоинством, подобающим королевским персонам.

Фото: SIPA/Scanpix

Такие публичные мероприятия играют все более важную роль, поскольку общественность пристально следит за взрослением молодого поколения и его ролью в будущем монархии.