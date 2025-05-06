Вт, 6.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

ФОТО Дети королевской семьи Великобритании вновь в центре внимания

Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

Вся королевская семья вновь в сборе. На балконе Букингемского дворца к старшему поколению присоединились принц Джордж (10), принцесса Шарлотта (9) и принц Луи (6), чтобы поприветствовать народ во время торжеств по случаю окончания Второй мировой войны.

В Лондоне проходят торжества в честь одного из важнейших событий в истории - 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. 
 

Читайте также

Фото статьи
Фото: Sipa USA/ScanPix
Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix
Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix
Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

Балкон Букингемского дворца вновь в центре внимания. Король Карл III и королева Камилла приветствовали публику, к ним присоединились принц Уильям и принцесса Кейт со всеми тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а также другие старшие члены королевской семьи.

Дети возвратились на балкон после долгого отсутствия, чтобы напомнить о важности семьи и силе преемственности монархии. Торжество происходит в непростое для королевской семьи время - король проходит курс лечения от рака, принцесса Кейт также борется с болезнью. Участие в мероприятии подчеркнуло единство семьи и связь с нацией.

Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

Маленький принц Луи своими шаловливыми жестами и искренней улыбкой добавил игривых штрихов к мероприятию. Джордж и Шарлотта тем временем проявили зрелость и самообладание, стоя рядом со своими родителями с достоинством, подобающим королевским персонам.

Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

Такие публичные мероприятия играют все более важную роль, поскольку общественность пристально следит за взрослением молодого поколения и его ролью в будущем монархии. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти