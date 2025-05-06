Потап выпустил тот самый трек, с которым хотел представить Молдову на "Евровидении"

В центре сюжета - классическая шумная восточноевропейская свадьба, бесчисленные атрибуты которой артист по-доброму высмеивает в фирменном эксцентричном стиле. Легендарные фотосессии с невестой на ладошке, конкурсы с шотами из туфли, гармошка и непрекращающиеся танцы - каждый, кто хоть раз побывал на таком празднике любви точно проностальгирует и почувствует тот самый неподражаемый вайб восточноевропейской свадьбы.

По замыслу самого Потапа, который является еще и непосредственным автором трека, Opa — не просто слово. Это реакция, состояние души и стиль жизни. Звук, который вырывается первым, когда мир бросает тебе вызов — и новый код веселья, хаоса и свободы, с которым он выходит на международную сцену.

"Opa — это то, что ты говоришь, когда всё летит к чёрту, но ты всё равно смеешься. Когда абсурд становится искусством, а безумие — новой нормой. В этом весь наш Балкано-Славянский дух. Восточная Европа — не география, а состояние души. И я хочу показать миру, как у нас принято жить. Opa!" — прокомментировал Потап.

Напомним, что проект Slavic Balagan (в названии которого уже вшит узнаваемый каламбур) - творческое альтер-эго украинского рэпера, продюсера и визионера Потапа, в прошлом - создателя и солиста культового дуэта Потап и Настя и группы MOZGI, с которым и покорил восточную Европу.

Харизматичный парень в ярких спортивных штанах — собирательный образ души, восточноевропейского колорита и той экзотики, какой её представляют в других уголках мира. В этом гротескном, но таком искреннем клише сплелись дерзость, традиционность, уличная эстетика, жажда риска и неиссякаемая любовь к жизни.

Трек OPA уже доступен на всех стриминговых платформах, а посмотреть клип можно на официальном YouTube-канале артиста.

Видео: Slavic Balagan - Opa