ФОТО Иванка Трамп вернулась в Белый дом и очаровала всех

Иванка Трамп посетила мероприятие в Белом доме в честь победы команды по американскому футболу Philadelphia Eagles в Super Bowl LIX. Это было ее первое публичное появление в Белом доме с тех пор, как ее отец, Дональд Трамп, был повторно инаугурирован в январе 2025 года.
Иванка была одета в элегантный светло-голубой костюм Dolce & Gabbana, состоящий из двубортного пиджака и юбки. Свой образ она дополнила белыми туфлями на высоком каблуке и черными солнцезащитными очками. Ее дочь Арабелла Роуз была в мини-платье того же оттенка, а сын Джозеф Фредерик - в белом костюме.
Визит ознаменовал возвращение Иванки к светской жизни после долгого перерыва, во время которого она дистанцировалась от политики, чтобы сосредоточиться на своей семье и личных проектах.
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