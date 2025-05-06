ФОТО Иванка Трамп вернулась в Белый дом и очаровала всех

Иванка Трамп посетила мероприятие в Белом доме в честь победы команды по американскому футболу Philadelphia Eagles в Super Bowl LIX. Это было ее первое публичное появление в Белом доме с тех пор, как ее отец, Дональд Трамп, был повторно инаугурирован в январе 2025 года.