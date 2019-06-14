Мужчина, призывавший уничтожать нацменьшинства, готовил теракт в одной из школ Юрмалы

Мужчина, который в прошлом году в социальных сетях разместил ненавистные комментарии в отношении русских и цыган, а также прославлял массового убийцу из Норвегии Андерса Беринга Брейвика, готовился совершить теракты в одной из школ и нескольких других местах Юрмалы. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Маевска подтвердила, что мужчина имел инвалидность и был безработным.
Первоначально дело было расследовано Службой государственной безопасности (СГБ), которая в четверг объявила, что с учетом результатов заключения комплексной судебно-психиатрической экспертизы, которая признала невменяемость мужчины, дело было передано в прокуратуру, чтобы определить подозреваемому меру пресечения медицинского характера. Это будет решать суд, и, как сообщила сегодня Маевска, дело было передано в Рижский районный суд в Юрмале.
Маевска также рассказала, что мужчина, который не состоял в террористической организации, был сторонником взглядов массового убийцы из Норвегии Андерса Беринга Брейвика. Он решил совершить террористические акты или действия, направленные на массовые запугивания, поджоги, нанесение ущерба интересам государства и его народа.
Мужчина подготовил план и проводил подготовительные работы, в том числе приобрел средства для реализации преступной деятельности.
13 июня СГБ проинформировала, что в рамках уголовного процесса был произведен обыск, были изъяты телефоны, компьютеры и другие носители информации, а также пневматическое оружие, амуниция и коллекция охотничьих ножей.
При процессуальном описании изъятых предметов, СГБ обнаружила, что подозреваемый в своем компьютере хранил "достаточно детальные планы о подготовке совершить насильственные нападения".