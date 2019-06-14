Мужчина, призывавший уничтожать нацменьшинства, готовил теракт в одной из школ Юрмалы

Маевска подтвердила, что мужчина имел инвалидность и был безработным.

Первоначально дело было расследовано Службой государственной безопасности (СГБ), которая в четверг объявила, что с учетом результатов заключения комплексной судебно-психиатрической экспертизы, которая признала невменяемость мужчины, дело было передано в прокуратуру, чтобы определить подозреваемому меру пресечения медицинского характера. Это будет решать суд, и, как сообщила сегодня Маевска, дело было передано в Рижский районный суд в Юрмале.

Маевска также рассказала, что мужчина, который не состоял в террористической организации, был сторонником взглядов массового убийцы из Норвегии Андерса Беринга Брейвика. Он решил совершить террористические акты или действия, направленные на массовые запугивания, поджоги, нанесение ущерба интересам государства и его народа.

Мужчина подготовил план и проводил подготовительные работы, в том числе приобрел средства для реализации преступной деятельности.

13 июня СГБ проинформировала, что в рамках уголовного процесса был произведен обыск, были изъяты телефоны, компьютеры и другие носители информации, а также пневматическое оружие, амуниция и коллекция охотничьих ножей.