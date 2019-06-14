Пт, 14.06.2019
Коллегу Стояновича я уважаю как тренера, но мы по-другому видим футбол. Тамаз Пертия

Из-за найденной в центре Берлина бомбы времен Второй мировой войны эвакуированы люди

ФОТО: EPA/Scanpix

100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ в центре Берлина. В результате чего, было указано эвакуировать ближайшие кварталы. Об этом сообщает местная полиция.

"Бомба времен Второй мировой войны в районе Митте должна быть обезврежена еще сегодня на месте. В настоящий момент наши коллеги проводят необходимые приготовления", - сообщается в Twitter полиции Берлина.

Полиция призывает принять во внимание, что территория вокруг места находки до ночи будет оцеплена.

Бомба была найдена по близости к торговому центру Alexa и площадь Александерплац.

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