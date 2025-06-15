Мошенники создали фальшивое видео с известным врачом для продажи "чудо-средства"

Скриншот поддельного видео. На заднем плане за лицом движется фон, что является одним из признаков искусственно созданного видео. Фото: Ekrānšāviņš

В комментариях многие призывают не попадаться на обман и указывают на фальшивость ролика, но за два дня им поделились уже 3000 человек.

Что на самом деле говорила Виксна о вакцинах?

Советник правления Рижской Восточной университетской клинической больницы (RAKUS) по стратегическим вопросам инфекционных болезней и профессор Рижского университета им. Страдиня Людмила Виксна никогда не утверждала, что вакцины против Covid опасны и превращают людей в "ходячих трупов". Наоборот, например, в 2024 году на канале TV24 она подчеркивала, что "вакцинация чрезвычайно помогла". В программе "Клуб национальных интересов" (Nacionālo interešu klubs) она сказала: "Среди умерших и тяжело болеющих большинство было непривитыми. А когда люди говорят: вот, вы заставляли нас прививаться, а я теперь заболел второй или третий раз, мне иногда хочется сказать - если бы вы не вакцинировались, вы бы к этому времени уже умерли".

Также Re:Check ранее объяснял, что вакцины против Covid могут приводить к смерти только в крайне редких случаях. Например, в Латвии зафиксирован лишь один смертельный случай, который можно уверенно связать с вакцинацией от Covid. В 2021 и 2022 годах как от Covid, так и от других причин чаще умирали непривитые жители Латвии.

Куда ведет мошеннический сайт?