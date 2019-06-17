Посмотри и вдохновись! Латвийская пилонистка показала фрагмент своей тренировки
Латвийская танцовщица на пилоне, сертифицированный тренер Pole Dance и Exotic Pole Dance, а также рекламное лицо одежды и обуви Саша Мяу разместила на своей Instagram-странице фрагмент своей тренировки. Видео невероятно захватывает и потрясает! Как такая хрупкая девушка, способна на такие акробатические движения?
Pole Dance (танец на пилоне) не так давно пришел в нашу современную культуру как красивый, но довольно сложный вид спортивной активности. В Латвии действуют несколько школ, в которых можно научиться акробатическим трюкам на пилоне. И латвийские девушки регулярно привозят домой награды с международных конкурсов, дают мастер-классы по всему миру, а также создают невероятные танцевальные номера.