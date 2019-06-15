Деревня против цыган: в Пензенской области подрались 200 человек; один погиб

Как сообщает Newsru.com, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На следующий около 1,5 тысячи жителей деревне обсудили ситуацию, а затем перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал", чтобы привлечь внимание к происходящему.

Теперь во всем Бессоновском районе введен план "Вулкан-1", подразумевающий предупреждение и пресечение преступлений против общественной безопасности.

Поводом для сегодняшнего массового схода жителей в Чемодановке стала гибель местного жителя.



Вчера в драке с цыганами 33-летнему Владимиру Грушину проломили голову. Он погиб, а сегодня за него встало всё село. pic.twitter.com/tAc6MGpbtN — Партия Прогресса РБ (@ProgressRB) 14 июня 2019 г.

В настоящее время люди в Чемодановке находятся в своих домах, улицы села патрулируются сотрудниками правоохранительных органов.

Десятки следователей проводят на месте следственные действия - обыски, задержания, допросы и т.д.

Конфликт в Чемодановке начался на бытовой почве. В пятницу в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что представители цыганской общины стали приставать к дочерям жителей деревни.

"По разговорам, цыгане пытались изнасиловать на пруду русскую девочку, кто-то из русских это узнал и пошли к ним с разборками. Цыгане вытащили ножи, ружья, топоры, фигачат по машинам, стреляют, кидают, чем попало! Одного нашего пырнули, кому-то голову шифером пробили...", - описывал ситуацию в селе автор поста.

В Чемодановке народ вышел против насилие цыган, и к ним тут же применил силу ОМОН. Кажется у цыган появилась крыша, какую они не ожидали. pic.twitter.com/WRvPS39lT1 — Твиттер дцпЭШНИКА. (@saimon190281) 15 июня 2019 г.

Согласно данным полиции, всего в массовой драке приняли участие порядка 200 человек. Для установления причастности к драке в участок были доставлены 174 человека, троих задержали.