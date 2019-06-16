"Теперь хожу в кепке": большое интервью Ивана Голунова "Медузе"

Было как в кино: какой-то барак в больнице в Подмосковье. Мне говорят: "Вам во вторую палату". Я захожу, а там сидит какой-то дед. Я разворачиваюсь, мне говорят: "Вам туда-туда". Я Марата не узнал. Там никто ничего не знал про это. Он попал туда только потому, что у его друга была знакомая заведующая отделением офтальмологии.

Мне медсестра говорит: "А у вас есть полиэтиленовый пакет?" Я говорю: "Зачем?" А она: "Ну вот там его куртки висят вместе с другими, они же там перезаражаются". У меня все-таки есть знание, что ВИЧ не передается через одежду. Я впрягся в эту ситуацию, но, к сожалению, было уже поздно. Через четыре месяца мой друг умер. Фактически у меня на руках. У него заканчивались силы, хотя сначала он пошел на поправку.

Оперативник мне говорил, который держал меня за наручники: "У тебя нет ВИЧа или гепатита?" Я говорю: "В присутствии адвоката…" А потом мы сидели с ним и я сказал ему, чтобы погуглил, как передается ВИЧ. В итоге я как-то внедрил в него сомнение.

— Мы были там, где ты содержался под домашним арестом, — в квартире твоей мамы. Ты читал какие-то очень интересные книги под арестом, оказывается.

— Начал читать книгу "Блокадная этика", но заснул. Потом меня разбудили сотрудники ФСИН, сказали, что надо ехать. Это очень клевая книга на самом деле. Книга про блокаду и представления о морали в блокадном Ленинграде. Можно ли съесть ребенка, если нет еды? И какого — грудного или пятилетнего? И так далее.

— Они не сказали, что тебя освобождают и дело закрыто?

— Нет. Мы сидели в ожидании, была какая-то суета, никто ничего не говорил. Потом я зашел в кабинет следователя. Адвокат сказал: "Знаешь новости?" Я сказал: "Нет". — "Ну сейчас узнаешь". Через минут пять все стало понятно.

— Твоя мама показывала другие книжки, которые ты читал. Меня поразили воспоминания Бориса Попова, бывшего первого секретаря Архангельского обкома КПСС.

— Я просто люблю мемуары всяких советских секретарей региональных обкомов. Они бывают очень клевые. У меня много нечитанных книжек. В другой квартире есть очень клевая недочитанная книжка председателя алтайского обкома — там 700 страниц, я на 640-какой-то.

— Чем они тебе интересны?