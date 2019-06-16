"Теперь хожу в кепке": большое интервью Ивана Голунова "Медузе"

Во вторник, 11 июня, уголовное дело в отношении корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова было закрыто. Журналиста обвиняли в сбыте наркотиков. В поддержку Голунова были проведены общественная и журналистская кампания солидарности, а также акции протеста не только в городах России, но и в других странах мира. Министерство внутренних дел (МВД) РФ прекратило уголовное дело на пятый день после задержания. Первые дни Иван Голунов провел с близкими и друзьями, а потом рассказал о случившемся своему коллеге, спецкору "Медузы" Илье Жегулеву.
Русский TVNET публикует полный текст интервью с Иваном Голуновым. Напомним, корреспондент "Медузы" был задержан на Цветном бульваре в Москве 6 июня и отпущен 11 июня. По всей России (и не только) прошли пикеты в поддержку журналиста. Сегодня, 16 июня, в Москве в 15.00 состоится митинг, инициированный организаторами акции протеста в поддержку Голунова. Главный лозунг мероприятия - "Закон и справедливость для всех".
Интервью было опубликовано 15 июня 2019 года на сайте "Медузы". Автор: 1 ноября 2018 на сайте "Медузы". Автор: Илья Жегулев.
— Хотел тебе задать этот вопрос еще утром в четверг [6 июня, за несколько часов до задержания]. Откуда у тебя эта футболка "Редакция требует крови" с логотипом RT, в которую ты был одет и про которую уже не раз рассказывала [главный редактор канала Маргарита] Симоньян в Twitter?
— Собственно, я это купил в интернет-магазине Russia Today. 880 рублей потратил. Я даже думал, хорошо ли переводить деньги Маргарите Симоньян.
— И чем эта футболка тебя так зацепила?
— Чтобы у всех этих людей из BBC типа [журналистки русской службы британской корпорации BBC, подруги Голунова] Светы Рейтер кровь из глаз пошла! Первый раз я ее надел, когда встречался с [другим журналистом BBC Ильей] Барабановым, потому что я догадывался, что Барабанов на это отреагирует спокойно, но кому нужно — отправит. Это был какой-то скандал с BBC, когда они пытались Маргариту Симоньян укусить и она вот так ответила.
— Как ты переживаешь свою неожиданную популярность? Тебя же все узнают на улице?
— Да, даже когда стояли ночью в переулке с [главным редактором "Медузы" Иваном] Колпаковым, люди подходили — говорили: "Ах это вы? Поздравляем". Думаю, да, есть проблема. С другой стороны вчера, когда выходили на улицу, я купил у какого-то дворника возле дома кепку, теперь хожу в кепке.
— Прямо у дворника?
— Да, у какого-то таджика просто купил кепку. И надел темные очки. И пока никто не узнает, сегодня какая-то девушка подозрительно смотрела, но, может, случайность.
Я не понимаю, как поменялась моя жизнь. До сих пор поражает поддержка и телекамеры около ГСУ. Или вот, господи, три минуты в главном юмористическом шоу страны — в "Вечернем Урганте". Оказывается, можно на Первом канале шутить про эту ситуацию. Земфира, которая поставила заглушку на свой сайт. Я даже не могу себе представить этот уровень поддержки. Когда мне знакомая сказала, что в Токио выходили на какую-то акцию протеста, нерусские люди… Что меня связывает с Японией? Я даже в этой стране не был ни разу, как и в других странах, где прошли акции. Мне пока сложно представить этот уровень поддержки.
Когда я сидел в ИВС, мне сотрудники ФСИНа, конвойные говорили что-то такое, но мне казалось, что они шутят. Кто-то из них сказал, что была новость о том, что я обогнал по уровню цитирования Путина, подумал: что-то важное. Но не настолько.
— Что ты думаешь о несанкционированном марше в твою поддержку 12 июня в Москве и о заявлении по этому поводу?
— Я в среду впервые открыл интернет в 12 часов дня [когда несанкционированная акция началась]. И увидел, что идет марш, увидел, что идет трансляция на "Дожде", открыл ее. Увидел там Ваню [Колпакова] и [писателя] Григория Остера и заплакал. Я понял, что мне нужно пойти и сказать всем "спасибо".
Галерея: шествие в поддержку Ивана Голунова в Москве
— Прямо заплакал?
— Ну слушай. Григорий Остер говорит, что он поддерживает Ивана Голунова, потому что и Иван читал его произведения. И Иван действительно читал его произведения, как и любой человек 1970-х, 1980-х, 1990-х годов рождения. Он туда пришел, а меня там нет. Я уже собрался ехать, но меня отговорили. Так как я не совсем в адекватном состоянии был, я посоветовался, и мне сказали, что это может быть небезопасно — не только для меня, но и для людей, которые там находятся. С моим появлением прогулка превратится в кружок, и все остановятся вокруг меня, и это будет началом винтилова. Я закрыл трансляцию и поехал к адвокату, по дороге слышал звуки спецсигналов. Наверное, это были автозаки.
— Как ты считаешь, есть сейчас угроза твоей жизни? И от кого может исходить опасность?
— Либо от людей, которые были отправлены в отставку, либо от оперуполномоченных, которые не ожидали, что дело так повернется. Какие действия они могут совершить, я не понимаю, поэтому надо быть осторожным.
— Что значит — быть осторожным? Ты не был осторожным до задержания?
— После празднования [в апреле 2019 года] 15-летия русского "Форбса" в ночном клубе мы уходили вместе: я и еще два довольно опытных журналиста — [бывшие сотрудники "Форбса"] Александр Сазонов и Игорь Терентьев. Мы решили пройтись до МЦК пешком. Они говорят: "Что-то за нами какой-то мужичок идет". Мы довольно долго петляли по всяким переулкам, и он все время был за нами, потом тоже зашел в поезд.
Я сделал для себя отметку, хотя не считал это чем-то подозрительным, тем более, что сам я его не заметил. Да и у меня был опыт, когда я несколько раз вычислял наружку. Но то ли это какая-то усталость, то ли потеря бдительности. Хотя сейчас вспоминаю, что какие-то "звоночки" перед задержанием были — я их списывал на свою паранойю.
— Какие "звоночки"?
— Соседи говорили, что приходил уголовный розыск и интересовался мной, но у меня довольно активный участковый — от слова "участие": постоянно делает обходы. Я подумал, что это в очередной раз был он. Это дня за четыре-пять [до задержания] происходило.
Потом была странная штука: я раньше пользовался платной версией приложения GetContact, это приложение позволяет посмотреть, кто интересовался твоим номером. В начале мая я отказался от платного аккаунта, а за неделю до задержания был вал уведомлений — ваш номер смотрели столько-то раз. Я подумал, что GetContact разводит меня — обиделся, что я убрал платный доступ, [хочет] чтобы я снова подписался. Сейчас понимаю, что это мог реально кто-то интересоваться.
— В суде ты говорил, что связываешь дело с тем, что расследуешь устройство рынка ритуальных услуг. Ты о нем уже писал. Тебе угрожали?
— Я занимаюсь этой темой довольно давно, хотя случился большой перерыв. Был момент, когда в прошлом году мне настойчиво говорили — не смотреть в определенную часть этого сектора, в определенную нишу. Конкретно — в определенную часть московской [похоронной] индустрии. Это говорили мои источники, с которыми мы сначала общались нормально, а потом они начали объяснять, что как-то лучше не стоит [ничего публиковать], много ведь свободных мест на кладбищах.
— Каламбур. Даже шутка, обхохочешься.
— Шутка. Всегда можно сказать, что это была шутка. Не угрозы.
— После предыдущего текста о похоронном бизнесе многие говорили: мол, Голунов написал статью обо всем, кроме Москвы, ее рынка ритуальных услуг.
— В прошлый текст многое не попало. Его объем и так составляет 40 тысяч знаков, что совершенно нереальный объем для прочтения. Такое прочитать в состоянии или фанаты, или [спецкор "Новой газеты", известный длинными текстами] Илья Азар.
— Новое расследование — о людях, которые контролируют похоронный бизнес и которые связаны с ФСБ? Те самые люди, о которых было расследование в "Проекте" и про которых писал Алексей Навальный?
— В том числе. Со мной говорили не они сами, а близкие к ним люди. И было это все в форме шуток. Так чтобы кто-то угрожал — "ходи-оглядывайся" — такого не было. Все довольно вежливо, корректно. Я же просто тоже не очень конфликтный человек. Я тоже всегда пытаюсь конфликты более-менее с шутками-прибаутками разрешать. Мне сложно вести себя жестко. Поэтому я скрываю это за какой-то иронией, если на это готовы собеседники, за какими-то шутками.
— Что будет в итоге с расследованием [о похоронном бизнесе, черновик которого был сдан редактору накануне задержания]? Его действительно будут помогать тебе делать десять журналистов?
— Не десять, а двенадцать, включая меня. Двенадцать человек с этим справятся явно быстрее и эффективнее. У каждого из нас есть разные навыки и умения. Как минимум они могут проверить мою информацию, а как максимум — найти дополнительную. Но я пока не погружался в процесс, я все-таки хочу немножко прийти в себя. Я очень хотел бы сейчас пожить обычной жизнью — ходить по улицам, ездить в метро.
— Давай начнем сначала. Как тебя задержали? Прямо на Цветном бульваре?
— Нет, это проход во дворах [около Цветного бульвара] — я узнал о нем буквально дней за пять, потому что мы гуляли в том районе с [журналисткой] Ниной Абросимовой. Когда мы с ней там гуляли, я запомнил такую большую яму в асфальте, а я, как известно, не могу пройти мимо ямы с чистой совестью. Я сфотографировал яму, чтобы отправить в приложение "Наш город", там, собственно, ты тыкаешь на карте, где проблема, а тебе пишут, как это место называется. То место — проезд между 3-м Колобовским переулком и Цветным бульваром. В этом проезде меня и задержали. Может, чуть дальше от ямы. Потому что я еще сфотографировал помятый дорожный знак — на это тоже можно жаловаться.
И секунд через 20 на меня налетели какие-то люди, про которых я сначала подумал, что мне придется проститься со своим компьютером: они были в гражданском, по-угловатому подскочили, вокруг никого. Потом понял, что компьютера у меня с собой нет, и как-то немножко успокоился и обрадовался. А они стали говорить, что я задержан и все такое.
Галерея: задержан журналист "Медузы" Иван Голунов
— А когда, по ощущениям, тебе подбросили наркотики?
— Когда мне подбросили в рюкзак, у меня нет предположений. Я не понимаю. А вот когда мне подбросили в квартиру, я абсолютно точно этот момент представляю. Мы стояли в дверях с понятыми, их было двое. Я стоял и сотрудник, который, собственно, держал меня за наручники и вел видеозапись. Мы такие все выглядываем только в дверной проем. А старший группы, Денис Коновалов, которого нет в протоколе (несмотря на то, что он старший и рулил всем процессом), зашел в комнату, пока мы стояли в прихожей.
Кстати, в протоколе нет многих других людей, которые на самом деле участвовали. В протоколе досмотра — тоже. Когда я сейчас посмотрел внимательно на протоколы, подумал: "А вот этот чувак, к которому я был пристегнут [наручниками], как он может исчезнуть?"
— То есть это место никак не просматривалось?
— Да, мы стояли при входе в комнату. Если бы он не пришел и не сказал сразу: "А не смотрели вы наверху?" — а хотя бы минут через пять это произнес, было бы не так удивительно. Это [обнаружение наркотиков на шкафу] было сделано так карикатурно.
Там была еще одна ситуация: я ехал на обыск с двумя оперуполномоченными в одной машине, а остальные оперуполномоченные с моими ключами от квартиры ехали в другой машине. Мы заезжали на медосвидетельствование (которого почему-то уже нет в материалах уголовного дела), но все равно приехали к дому раньше второй машины. Они [оперуполномоченные из второй машины] звонили и просили отъехать от подъезда. И мы типа отъехали: сначала в одно место, потом в другое место, во дворе, где не было видно входа в подъезд. А потом вернулись на то же место перед подъездом.
— Ты как-то пытался обезопасить себя, чтобы тебе не подбросили наркотики?
— Я с самого начала, еще когда они стали меня запихивать в машину, даже еще до того момента, когда они показали "корочки", стал говорить: "Позвоните и сообщите моим родным и близким, коллегам о моем задержании. Позвоните адвокату".
— Ты говорил, что ты известный журналист?
— Нет. Я вообще ничего не говорил, кроме того, чтобы они позвонили адвокату. Когда стали оформлять протокол досмотра, стали спрашивать, как зовут. Я говорю: "Вы нашли мой паспорт, можете установить мою личность. А я на все вопросы буду отвечать только в присутствии адвоката". Потом в ходе досмотра они нашли пресс-карты. Спросили, мол, это твои. Я ответил: "В присутствии адвоката". — "О, это наверное поддельные. Сейчас мы их проверим". Куда-то их понесли проверять. Потом пришли, спрашивают: "Ты журналист?" Я говорю: "Слушайте, вас в гугле не забанили, посмотрите". И опять про адвоката. Я на все отвечал так. "Хочешь воды?" — "В присутствии адвоката". Они под конец дня уже говорили: мол, что у него спрашивать, мы уже знаем ответ: "В присутствии адвоката". Ха-ха-ха, просто шутка дня.
Когда всерьез отвечали, говорили: "У нас проводится оперативно-розыскное мероприятие, для него не нужен адвокат, ты не являешься задержанным, адвокату может звонить только следователь, потому что ты с этого момента считаешься задержанным".
— А как же ты не задержан, если ты в наручниках?
— Да. "Это оперативно-розыскные мероприятия. Извините". То есть сначала был в наручниках за спиной, что совсем как-то неудобно. За спиной в куртке с капюшоном с рюкзаком и ты сидишь в машине — это неудобно. И ты не можешь ничего сделать, никак повернуться, потому что машина маленькая.
Когда меня повезли на медосвидетельствование, я вышел в фойе [отдела полиции] и там стал кричать о том, что это задержание незаконно, мне не предоставляют адвоката. Даже офицер дежурной части встрепенулся — привстал посмотреть, но ничего не сделал. Потом на улице, когда мы вышли из ОВД, я говорил прохожим — хотя понимал, что это довольно глупая затея, — чтобы позвонили маме, телефон такой-то. Я пытался упираться, хвататься за все и кричать. И в пункте медосвидетельствования я подумал, что раз это заведение департамента здравоохранения, а не полиции, а еще везде висят камеры, им сложнее будет уничтожить доказательства незаконного задержания, и я тоже пробовал обратить внимание на себя.
Там была какая-то девушка-адвокат, она выясняла про какого-то мужчину, какие у него промилле, — туда свозят и водителей для проверки на алкоголь. Я ей кричу: "Меня задержали незаконно, моим родным ничего не сообщают, позвоните, пожалуйста, моей маме по телефону…" Ничего в итоге.
Когда мы ехали в машине, я старался сидеть так, чтобы видны были наручники — если вдруг совершенно случайно кто-то из знакомых поедет мимо и меня увидит в потоке машин, чтобы мог сообщить.
Когда во дворе [дома перед обыском в квартире] ждали в машине, был жаркий день, были открыты окна [автомобиля]. Там какая-то девушка стала садиться в свою машину, я стал девушке говорить: "Меня задержали незаконно, у меня нет адвоката, не сообщают моим родственникам, позвоните моей маме по такому-то телефону". Полицейские ей сказали: "Не слушайте его, все нормально, все хорошо". И закрыли окно.
Потом они сказали: "Ты себя плохо ведешь, мы тебе больше не будем давать воды". Мы ведь все любим шутить, поэтому я считаю, что это была шутка: воды дали. Я из дома тоже смог взять воды, потом у меня была заначка сигарет дома, попросил достать — при обыске ее, кстати, не обнаружили.
— Что искали в квартире, если не считать "найденных" наркотиков?
— Обыск был довольно поверхностный. В какой-то момент [оперуполномоченному] Денису [Коновалову] кто-то позвонил, и он сказал: "Так, все электронные устройства собираем". Они еще когда в отделении открыли рюкзак, очень расстроились, что у меня нет с собой компьютера. Спросили, где он. А первым делом, после того как заломили руки [на задержании], вытащили телефон и стали требовать пароль блокировки. Я не знаю, как это связано с наркоманами, но мне потом сказали, что это обычная практика. Но слова: "Где компьютер?" А почему он у меня должен быть-то? То есть они откуда-то знали, что у меня должен быть с собой компьютер. Не каждый же человек носит с собой компьютер.
Денис — это у них такой старшой, который руководил всем процессом, хотя из протоколов этого не следует. Когда мы ехали уже после обыска, он сказал: "Лучше тебе сотрудничать со следствием, лучше тебе во всем сознаться и выдать свои каналы или как это называется. Лучше их всех тебе сдать". И, мол, вообще всего можно избежать тогда. На что я сказал, что правда на моей стороне, а в глаза своим детям будете смотреть вы потом. Была такая пафосная фраза.
— Как тебе удалось убедить позвонить близким, почему это было ночью и почему это была [журналистка русской службы BBC] Света Рейтер?
— Насколько я понимаю, следователь обязан был это сделать, он обязан сделать один звонок. Я стал думать, кто может оперативно отреагировать, принять правильные действия. Мы сегодня разговаривали с мамой, мама сказала: "Хорошо, что ты мне не позвонил". И потом мама очень часто отключает на ночь телефон.
Можно было попробовать позвонить днем, но я очень сильно опасался, что у меня выхватят телефон, когда я его разблокирую. Я бы и днем позвонил Свете, но я не помнил ее номер наизусть — мне не хватало двух цифр вспомнить. Были в памяти варианты, но выяснилось, что это неправильные варианты. Потом они [оперуполномоченные] сказали, что я все равно уже никому звонить не могу, потому что любой, кому я позвоню, даже адвокат, помешает им собрать улики. Вот они сейчас все соберут — и только после этого можно звонить адвокату.
Ночью у следователя я оценил обстановку, прикинул, смогу ли быстро посмотреть номер и заблокировать телефон. Я понял, что Света — тот человек, который сориентируется ночью в ситуации и начнет активно действовать. Когда следователь начал набирать ее номер с личного телефона, я стал думать, что он совершает ошибку, но не стал его останавливать, поняв, что его ошибка — в мою пользу.
— Какую ошибку?
— Он стал звонить Свете со своего личного мобильного. А Света очень активная. Она стала ему перезванивать, чтобы что-то уточнять, потому что он что-то пробубнил ей и бросил трубку. А в 7:50 утра ему позвонила [журналистка] Ксения Собчак. До этого ему тоже звонили всякие разные люди, но на Ксении Собчак он немножко удивился и сказал: "Это что же, может, мне еще мои школьные учителя позвонят?"
— Как этого следователя зовут?
— Игорь Андреевич Лопатин.
— Что было дальше?
— Через полтора часа после звонка Свете приехал адвокат Дмитрий Джулай. Огромная ему благодарность, что так быстро приехал, потому что как вести себя в этой ситуации, у меня не было никакого понимания. Он приехал быстро, и я не провел много времени в какой-то непонятной камере предварительного заключения, за это ему огромное спасибо. На допросе я говорил, что меня били сотрудники полиции.
На этом же допросе присутствовали эти сотрудники полиции. А потом меня они отвели в свою комнату и я сидел там с ними. С теми самыми, на которых я только что дал показания, что они меня избили. Я им говорил: "Давайте пойдем покурим". Они: "Мы не пойдем курить, потому что ты плохо себя ведешь. Че ты там какую-то ***** [околесицу] нес?" То есть они закусились. Это продолжалось пару часов. Возможно, начал подниматься какой-то кипиш. Меня пересадили к другим оперуполномоченным, которые никак не участвовали ни в задержании, ни в других процедурах. Это логично, потому что те могли начать меня снова бить или что-то еще.
Просто довольно странно, что ты жалуешься, говоришь, что тебя били эти люди, а потом тебя отдали им на попечение. Какие-то странные процедуры. И как я сейчас понимаю, уже тогда у меня должен был быть конвой. Я должен был быть с конвоем, а не с оперуполномоченными.
— Что после всей этой истории думаешь про статью 228?
— Я много читал и про статью, и про то, как подбрасывают наркотики. Я довольно неплохо знаю историю твоего брата, потому что ты мне рассказывал. Но у меня даже предположений никогда не было, что это может коснуться меня. Да, от тюрьмы и от сумы не зарекайся — есть такая пословица, но с чего вдруг мне может грозить тюрьма?
Я в этой истории находился пять дней. Я не знаю, что нужно изменить в этой статье. Это не совсем мой профиль. Но мне хотелось бы, чтобы что-то изменилось.
Я плохо понимаю статью 228. Но я понимаю, что все места, где в ОВД могут находиться подследственные, подозреваемые или еще кто-то, должны быть оборудованы видеокамерами. Желательно со звукозаписью. Чтобы все досмотры, обыски фиксировались на видеозапись. Они [члены опергруппы] говорили: "Мы ведем видеозапись". Но когда он [Денис Коновалов во время обыска в квартире] пошел за шкаф, а я начал орать и обращать внимание на это, камера должна была как-то отреагировать. То есть человек пропал у нас из поля зрения, и мне казалось, что этот факт важно зафиксировать. Но потом я увидел в протоколе, что видеозапись не велась, и я попадаю в идиотскую ситуацию, когда я рассчитываю на видеозапись, которая в дальнейшем будет каким-никаким доказательством. А эта видеозапись, если она хорошая [удобная следствию], — ее, видимо, оставляют, если плохая — удаляют. Вероятно, она осталась в мобильном телефоне личном, этих сотрудников, и когда они поняли, что ситуация не очень хорошая, они ее наверняка удалили.
— Ты стал настолько популярен и известен в последние несколько дней, основной вопрос, в том числе у моих друзей, которые тебя не знают: "Кто такой Ваня Голунов?" Начнем с того, употреблял ли ты когда-нибудь наркотики?
— Никогда. Вообще никакие. Мы же с тобой общаемся и ты знаешь, что я не люблю психоаналитиков, антидепрессанты и так далее. Моя самая популярная таблетка — ибупрофен. Всего остального я очень опасаюсь. Когда невропатолог говорил, что мне нужно попить таблетки, меня это бесило. Я их купил и неделю-полторы только решался начать их принимать. Мне кажется неестественным, когда мне становится лучше и веселее каким-то химическим способом. Это ведь заканчивается, и ты проваливаешься в какую-то глубокую тоску.
Я очень не люблю всех этих искусственных штук. Классе в девятом был период, когда мы [с друзьями] активно употребляли водку, а потом лет до 27 меня просто воротило от всего алкоголя. Даже если я выпивал глоток вина, у меня сразу начинала болеть голова, и я вообще не понимал, зачем это все. Потом я начал как-то более-менее употреблять алкоголь.
Потом на меня плохо подействовал закон о запрете продажи алкоголя в ночное время. Я думал: вдруг я буду идти и мне захочется чего-то выпить, а продавать уже ничего не будут. Значит, надо купить заранее, а если купил — сидишь и думаешь: надо бы выпить. В какой-то момент я понял, что у меня сформировалась привычка вечером немножко выпить, пару бокалов вина. Меня это раздражало. Я начал забывать какие-то очевидные вещи, начала ухудшаться память. Я это связывал с алкоголем. И я перестал пить вообще на какое-то время. Потом я побывал в Испании, где культ безалкогольного пива, и начал пить его. И стало хорошо. Как-то по ошибке купил алкогольное пиво, сделал глоток, и мне стало очень неприятно. Стал думать: "Как я раньше это пил?" За последний год я раз десять пил алкоголь — в компаниях. Последний раз вот приезжал в Ригу [где находится редакция "Медузы"], там был чей-то день рождения, мне сказали: "За маму, за папу".
— Почему ты стал ВИЧ-активистом?
— Это случилось так же, как теперь происходит с 228 статьей. В детстве у меня был друг, мы довольно много общались, потом мы стали отдаляться и отдаляться. Созванивались два раза в год, поздравляли друг друга с днем рождения, говорили, что нужно обязательно встретиться. Но не встречались. Этот друг, Марат, в момент дедлайна по какой-то заметке позвонил мне и сказал, что хочет поговорить. Я спросил: "Это срочно? Можно я тебе перезвоню?" Дописал заметку, спустился покурить, звоню ему — он говорит, что лежит в больнице в глазном отделении. И что у него ВИЧ. Как и про 228-ю, я про ВИЧ не знал ничего. Знал, что нужно принимать терапию. Я ему говорю: "А тебе дают какие-то таблетки?" Он говорит: "Нет, глазные капли капают". Я не слышал, чтобы от ВИЧ были глазные капли. Я попросил [ведущего телеканала "Дождь", публично рассказавшего о том, что он живет с ВИЧ] Павла Альбертовича Лобкова позвонить и поговорить. Он позвонил, сказал мне, что там полный ****** [кошмар]. Я приехал в больницу и выяснил, что да, полный ****** [кошмар].
Было как в кино: какой-то барак в больнице в Подмосковье. Мне говорят: "Вам во вторую палату". Я захожу, а там сидит какой-то дед. Я разворачиваюсь, мне говорят: "Вам туда-туда". Я Марата не узнал. Там никто ничего не знал про это. Он попал туда только потому, что у его друга была знакомая заведующая отделением офтальмологии.
Мне медсестра говорит: "А у вас есть полиэтиленовый пакет?" Я говорю: "Зачем?" А она: "Ну вот там его куртки висят вместе с другими, они же там перезаражаются". У меня все-таки есть знание, что ВИЧ не передается через одежду. Я впрягся в эту ситуацию, но, к сожалению, было уже поздно. Через четыре месяца мой друг умер. Фактически у меня на руках. У него заканчивались силы, хотя сначала он пошел на поправку.
Оперативник мне говорил, который держал меня за наручники: "У тебя нет ВИЧа или гепатита?" Я говорю: "В присутствии адвоката…" А потом мы сидели с ним и я сказал ему, чтобы погуглил, как передается ВИЧ. В итоге я как-то внедрил в него сомнение.
— Мы были там, где ты содержался под домашним арестом, — в квартире твоей мамы. Ты читал какие-то очень интересные книги под арестом, оказывается.
— Начал читать книгу "Блокадная этика", но заснул. Потом меня разбудили сотрудники ФСИН, сказали, что надо ехать. Это очень клевая книга на самом деле. Книга про блокаду и представления о морали в блокадном Ленинграде. Можно ли съесть ребенка, если нет еды? И какого — грудного или пятилетнего? И так далее.
— Они не сказали, что тебя освобождают и дело закрыто?
— Нет. Мы сидели в ожидании, была какая-то суета, никто ничего не говорил. Потом я зашел в кабинет следователя. Адвокат сказал: "Знаешь новости?" Я сказал: "Нет". — "Ну сейчас узнаешь". Через минут пять все стало понятно.
— Твоя мама показывала другие книжки, которые ты читал. Меня поразили воспоминания Бориса Попова, бывшего первого секретаря Архангельского обкома КПСС.
— Я просто люблю мемуары всяких советских секретарей региональных обкомов. Они бывают очень клевые. У меня много нечитанных книжек. В другой квартире есть очень клевая недочитанная книжка председателя алтайского обкома — там 700 страниц, я на 640-какой-то.
— Чем они тебе интересны?
— Ну как люди были устроены. Как все это делалось. Например, я узнал, что на Алтае хотели строить нефтеперерабатывающий завод. А председатель обкома был против, потому что тогда сельское хозяйство ********* [разрушится]. Все пойдут работать на нефтеперерабатывающий завод. В итоге завод перенесли в Омск, а был бы сейчас НПЗ в степи Кулунда. Есть у меня такая слабость. Когда я вижу [в другом городе] в книжном какие-то местные издания, то всегда смотрю на предмет советских мемуаров. Как была устроена жизнь в регионах. У меня сейчас лежит книжка о рязанском секретаре обкома [Алексее] Ларионове, который во время хрущевской сельхозпрограммы поставил себе нереальный план. Чтобы его выполнить, они зарезали весь скот, скупали его в соседних областях, но план не выполнили. Потом выяснилось, что они мухлевали, и Ларионов застрелился. Я никогда не слышал об этом моменте.
— Ты как раз один из редких москвичей, кто уехал и провел какое-то время в провинции. Ты поехал в Новосибирск.
— Ну да. Я немножко устал от Москвы. Я начал так рано [еще школьником] работать и быстро прошел все этапы карьерной лестницы, что лет в 27 стало скучно. Подумал, может стоит заняться собственным бизнесом. Была идея сделать бизнес в Новосибирске, но приехал я в октябре 2008 года туда — то есть в начале кризиса. Я хотел заниматься изданием всяких корпоративных газет и журналов. И, несмотря на кризис, был спрос.
Все забирали деньги из банков, а я пошел пообщаться с представителями банка о корпоративной прессе. И вот мне менеджеры говорят: все очень интересно, а какую цену будем начальству называть?
— То есть как они на откате могут заработать?
— Да. И что-то мне как-то стало неприятно. И я понял, что не совсем создан для бизнеса, если меня вводят в депрессию такие вещи.
— И ты стал региональным журналистом?
— Сначала работал в сибирском бюро "Ведомостей". Потом из-за кризиса начались сокращения, и подумал, что эти сокращения будут для меня наименее болезненными: я только приехал, а многие работали там уже сколько-то лет, ну я уволился и стал работать удаленно. Тогда запускался сайт Slon.ru [нынешний Republic.ru] Леонидом Бершидским. Была отличная история, когда я жил в Новосибирске на московскую зарплату с трехчасовой разницей [во времени]. Начинались планерки, все были сонными, а у меня уже было 12, я уже в кино сходил. Но потом я понял, что мой город называется Москва. Хотя у меня в Новосибирске было много друзей и все такое, но я вернулся в Москву.
— Кроме того, что ты в "Медузе", ты довольно глубоко погружен и в региональную журналистику.
— Я помогаю. Со мной советуются какие-то коллеги, перед которыми я выступал [с лекциями раньше]. Какие-то телеграм-каналы меня иногда просят что-то посмотреть. Я помогаю. Как-то увидел, что канал "Антиглянец" написал, что они заказали выписку за 800 рублей в Росреестре, чтобы узнать, кто владелец "Симачев-бара". Выписка из Росреестра стоит рубль, если она получается официально. А это все какие-то посредники. Я что-то так расстроился, что они пошли к посредникам, написал им: давайте я вам закажу, и если еще что-то будет нужно — обращайтесь. Я — за информацию! Если кто-то пытается что-то сделать, я всегда помогаю, если могу. Кроме случаев, когда кто-то делает что-то по моей теме. Тогда я говорю, что очень занят.
— На фестивале "Вместе медиа" ты читаешь какое-то невероятное количество лекций.
— Ну да. Я очень редко отказываюсь от региональных выступлений. Потому что я очень люблю читать региональные газеты. Я приезжаю в регион, скупаю газеты и очень расстраиваюсь, что они становятся все скучнее и скучнее. Меня радует, когда есть какие-то крутые газеты. Например, в Самаре газета "Самарское обозрение". Или в Омске — "Бизнес-курс" и "Коммерческие вести". Мне это очень нравится.
Когда я стал приезжать на первые лекции в регионы, я очень волновался и не понимал, что говорить. Приехал в Хабаровск, смотрю: в газетах всех интересует вопрос точечной застройки. Кто-то говорит, что будет построен ТЦ, а чиновники, что будет жилой дом. Это очень легко проверить по кадастровой карте. Этого скандала можно легко избежать или перевести его в нужное русло.
Россия на самом деле — очень открытая страна с точки зрения данных. Сайты Госзакупок, ЕГРЮЛ, Росреестра и так далее. В Великобритании этот ЕГРЮЛ до недавнего времени был закрыт и непрозрачен. Если во Франции захочется получить выписку на недвижимость, то дистанционно это вообще невозможно сделать, и займет это не сутки, а месяц. В России довольно прозрачная система официальных данных, и ей можно и нужно пользоваться журналистам.
На лекциях я не рассказываю ничего, кроме того, как пользоваться этими системами на каких-то простых примерах. Бывают комичные случаи. Например, в Самаре я посмотрел на бизнес-центр за окном и предложил проверить, как он числится в кадастре. Выяснилось, что он числится как общественный туалет. Просто высотой четыре этажа и с функциями офисов. Реально, было распоряжение, что инвестор строит общественный туалет, а чтобы компенсировать затраты — еще четыре этажа офисов. Отличная история, зданию было пять-шесть лет, но никто не обращал внимания.
Когда меня задержали, у меня была мысль: звали выступать [с лекциями перед журналистами] в Поволжье в конце месяца, и я подумал, как сказать, что я не приеду. Думал, что нужно сказать им и извиниться.
— Прямо обнять тебя хочется.
— Я в принципе нервный и тревожный человек, но у меня не было никакой паники. Я не очень осознавал, что это может закончиться 20 годами [заключения, максимально предусмотренными за сбыт наркотиков]. Я знал, что могут приговорить на 15-20 лет, но я не пускал эту мысль в голову и не обдумывал, сколько мне будет через 20 лет. А, кстати, сколько? Будет 56. Вряд ли я бы продолжил заниматься журналистикой в 56 после такого.
Галерея: освобождение Ивана Голунова