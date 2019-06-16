Йеменские повстанцы атаковали аэропорты в Саудовской Аравии

Беспилотники ударили по диспетчерским пунктам в аэропорту Джизан и по заправочной станции в аэропорту Абха. Сейчас оба аэропорта не работают, указали представители проиранской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Отмечается, что нацеленный на Абху беспилотник был сбит.

Нападения хуситов на аэропорт Абха начались 12 июня. В результате ракетной атаки на аэропорт Абха было ранено 26 человек.

Как отмечает DW, повстанцы стали более интенсивно нападать на саудовские города из-за роста напряженности между Ираном и другими арабскими государствами Персидского залива, которых поддерживают США.

Гражданская война в Йемене продолжается уже пять лет. Повстанцы воюют с государственными войсками Йемена, которые пользуются поддержкой Саудовской Аравии. Этот военный конфликт оценивается как косвенная война между Саудовской Аравией и Ираном.