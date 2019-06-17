Гороскоп Павла Глобы: Три знака Зодиака, которых ждут глобальные перемены в июне

Глоба предостерегает Раков от излишней болтливости и советует научиться твердо говорить людям "нет" в случае необходимости. Ведь многие в окружении просто пользуются их добротой.

Кроме того, болтливость может нарушить все намеченные Раками планы, поэтому стоит контролировать каждой слово.

К середине и концу июня 2019 года Рыб ожидает множество приятных моментов и долгожданных встреч.

Однако для достижения важных целей астролог посоветовал в любых делах поддерживать порядок, иначе есть риск все потерять, не настроившись на правильный ритм.

Глоба также подчеркнул, что от какой-либо мести стоит воздержаться.