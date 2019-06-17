Пн, 17.06.2019
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Гороскоп Павла Глобы: Три знака Зодиака, которых ждут глобальные перемены в июне

Знаки Зодиака

ФОТО: Andrew Ostrovsky/Panthermedia/Scanpix

Астролог Павел Глоба рассказывает про знаки Зодиака, которых ждут глобальные перемены во второй половине июня. Оказывается, есть три знака, которым стоит прислушаться к советам, чтобы привлечь в свою жизнь больше позитива, радости. 

Этими знакам Зодиака являются Раки, Рыбы и Водолеи.

Глоба предостерегает Раков от излишней болтливости и советует научиться твердо говорить людям "нет" в случае необходимости. Ведь многие в окружении просто пользуются их добротой.
 
Кроме того, болтливость может нарушить все намеченные Раками планы, поэтому стоит контролировать каждой слово.

К середине и концу июня 2019 года Рыб ожидает множество приятных моментов и долгожданных встреч.

Однако для достижения важных целей астролог посоветовал в любых делах поддерживать порядок, иначе есть риск все потерять, не настроившись на правильный ритм.

Глоба также подчеркнул, что от какой-либо мести стоит воздержаться.

Водолеям астролог советует оставаться спокойными. Проблемы разрешатся, а черная полоса сменится белой, но вот нервные клетки уже не восстановить.
Эксперт заверил также, что только внутренняя вера в себя поможет Водолеям справиться с любыми сложными вопросами. 

*Статься подготовлена по материалам издания Topnews.ru. 

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