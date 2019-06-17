Гороскоп Павла Глобы: Три знака Зодиака, которых ждут глобальные перемены в июне

Астролог Павел Глоба рассказывает про знаки Зодиака, которых ждут глобальные перемены во второй половине июня. Оказывается, есть три знака, которым стоит прислушаться к советам, чтобы привлечь в свою жизнь больше позитива, радости.
Этими знакам Зодиака являются Раки, Рыбы и Водолеи.
Глоба предостерегает Раков от излишней болтливости и советует научиться твердо говорить людям "нет" в случае необходимости. Ведь многие в окружении просто пользуются их добротой.
Кроме того, болтливость может нарушить все намеченные Раками планы, поэтому стоит контролировать каждой слово.
К середине и концу июня 2019 года Рыб ожидает множество приятных моментов и долгожданных встреч.
Однако для достижения важных целей астролог посоветовал в любых делах поддерживать порядок, иначе есть риск все потерять, не настроившись на правильный ритм.
Глоба также подчеркнул, что от какой-либо мести стоит воздержаться.
Водолеям астролог советует оставаться спокойными. Проблемы разрешатся, а черная полоса сменится белой, но вот нервные клетки уже не восстановить.
Эксперт заверил также, что только внутренняя вера в себя поможет Водолеям справиться с любыми сложными вопросами.
*Статься подготовлена по материалам издания Topnews.ru.