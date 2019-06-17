На границе с Россией вырублена ценная древесина. Пограничники не знают, куда она пропала

Очищение приграничной территории в Цибльском крае началось в начале года. В конце мая Бюро внутренней безопасности и Управление по защите природы заметили, что в чуть отдаленном месте вдоль границы вырублена полоса не в 12 метров, а в 50 и местами даже 80 метров.

Самые ценные бревна увезли, остались лишь горы с менее ценной древесиной.

В передаче отметили, что пострадал и природный заповедник, в котором вырубили около трех гектаров леса. Возраст вырубленных деревьев составлял около 170 лет.

За вырубку деревьев в природных заповедниках предусмотрена уголовная ответственность.

В целом лес вырублен на земельном участке длиной 6 км и шириной от 30 до 80 метров. До 2015 года он принадлежал самоуправлению, но был зарезервирован для обустройства границы. По этой причине лес, растущий там, никогда не оценивался.

Эксперты могут оценить стоимость вырубленных деревьев лишь по фотографиям со спутников и расположенным рядом лесом. Специалист компании Forest Mentor Кристап Калванс пояснил передаче, что цена "по скромным подсчетам, принимая во внимание, что это Латгале и порт далеко", могла бы быть 244 6502 евро.

Он подсчитал такую сумму, исходя из того, что вырублены 30 га леса, которые реализованы по более низкой цене.

Однако, в передаче отметили, что на самом деле сумма может достигать и полмиллиона евро.

Заместитель начальника Погранохраны Юрис Мартуканс пояснил Nekā personīga, что погранохрана накопила неполные 2000 кубических метров древесины. Этот объем они получили в течение четырех лет со всей приграничной полосы протяженностью 276 км.

Это по меньшей мере в четыре раза меньше, чем расчеты эксперта, приглашенного передачей. Куда пропала древесина, пограничники не знают.