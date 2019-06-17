Конфликт с цыганами в Пензенской области: новые подробности

Как уже сообщалось, 13 июня в российском селе Чемодановка в Пензенской области произошла массовая драка. В конфликте участвовали жители села и местные цыгане. В результате драки пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии были направлены в больницу, вечером 14 июня один из них умер.
Напомним, по признанию местных, драка началась после того, как представители цыганской общины пытались изнасиловать женщину, и за нее вступились мужчины из села.
На следующий день после драки жители устроили сход, чтобы привлечь внимание властей к инциденту:
Как сообщает "Медуза", первоначально полиция расследовала дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Позднее Следственный комитет (СК) России, перенявший дело, переквалифицировал его на более тяжкую статью об убийстве и покушении на убийство по предварительному сговору из хулиганских побуждений.
После драки в полицию доставили более 170 человек, первоначально в рамках уголовного дела были задержаны три человека.
Позднее СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали еще 12 участников драки, среди них и подозреваемый в убийстве:
"В результате проведения большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины", - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Отмечается, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев взял ситуацию под свой контроль:
"Управление Министерства внутренних дел России проведет проверку на предмет гражданства, права проживания здесь. У кого должным образом все оформлено, они имеют право проживания на российской земле. Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет", - сказал Белозерцев.