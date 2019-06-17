Конфликт с цыганами в Пензенской области: новые подробности

Напомним, по признанию местных, драка началась после того, как представители цыганской общины пытались изнасиловать женщину, и за нее вступились мужчины из села.

На следующий день после драки жители устроили сход, чтобы привлечь внимание властей к инциденту:

Как сообщает "Медуза", первоначально полиция расследовала дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Позднее Следственный комитет (СК) России, перенявший дело, переквалифицировал его на более тяжкую статью об убийстве и покушении на убийство по предварительному сговору из хулиганских побуждений.

После драки в полицию доставили более 170 человек, первоначально в рамках уголовного дела были задержаны три человека.

Позднее СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали еще 12 участников драки, среди них и подозреваемый в убийстве:

"В результате проведения большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины", - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Отмечается, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев взял ситуацию под свой контроль: