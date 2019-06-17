"Злой закон": в Гонконге люди вышли на улицы, протестуя против выдачи "неугодных лиц" Китаю

Начиная с 9 июня, в Гонконге проходят крупнейшие за последние годы массовые оппозиционные демонстрации. Люди выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с разрабатываемым новым законом, который позволит выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.

Протестующие называют его "злым законом" - есть опасения, что его реальная цель - выдавать людей, неугодных правительству КНР.

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

Организаторы протестов сообщили, что в прошлое воскресенье, 9 июня, на улицы вышел миллион несогласных, то есть каждый седьмой житель города. Власти Гонконга в то же время отметили, что в демонстрации приняли участие не более 240 тысяч человек.

После активных действий жителей правительство пошло на уступки и приостановило "на неопределенный срок" рассмотрение закона об экстрадиции в материковый Китай.

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

Однако, несмотря на это, и в прошедшее воскресенье, 16 июня, жители Гонконга вышли на массовую демонстрацию в центре города, чтобы выразить несогласие с планируемым законом.

Отмечается, что основные участники шествия - молодежь и студенты. На плакатах можно увидеть надписи "студенты - не мятежники", "а теперь достаточно людей?" и цитата иностранного журналиста, который кричал на полицию "Гонконг - это не Китай! Еще нет...", пишет NEWSru.com.

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

"Наша конечная цель - отменить закон, а не приостановить его", - заявил один из лидеров протестов в интервью BBC.

Напомним, в 1997 году Гонконг вернулся в китайскую юрисдикцию из-под власти Великобритании, но при этом сохранил значительную автономию по формуле "одна страна — две системы", по крайней мере, до 2047 года. Митингующие говорят о своей озабоченности попытками усиления вмешательства Пекина во внутренние дела Гонконга, несмотря на эту договоренность.