Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере, где были протесты

"Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния. Мы благодарны жителям города <...>, живо откликнувшимся на инициативу городских властей и направивших свои предложения о месте размещения кафедрального собора.

И мы обязательно в скором времени начнем строительство собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте", - отметил митрополит.

"В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы.

Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра", - подчеркивается в обращении.

Напомним, с середины в российском городе Екатеринбург проходили митинги против строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города. Активистам противостояли люди, выступавшие в поддержку храма. В результате было решено приостановить строительство и провести масштабный опрос населения — по его итогам для храма может быть выбрано другое место строительства. "Медуза"