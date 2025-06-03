Погранохрана поделилась, как изменился поток грузовиков через границы Латвии с Беларусью и РФ

Что касается потока легковых автомобилей, то необходимо учитывать ограничения. В целом за первые пять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток легковых автомобилей на въезде через все три пункта пропуска сократился на 42 %, а на выезде - на 34 %. Однако он добавил, что, например, в Гребнево за первые пять месяцев этого года поток легковых автомобилей на выезд увеличился на 44% из-за более длительного пересечения границы в Терехово.

В то же время он сообщил, что в прошлом году молдавские операторы нерегулярных автобусов больше пользовались пограничным переходом Терехово, а в этом году интенсивнее используют границу с Беларусью, так как им удобнее и проще пользоваться этой границей, чтобы быстрее добраться до места назначения.

На заседании комитета депутаты поинтересовались гражданством пассажиров молдавских автобусов. Белый ответил, что в автобусах в основном едут молдавские граждане и что автобусы курсируют между Россией и Молдавией, а Латвия является транзитной страной.

Заместитель директора таможенного управления Службы государственных доходов Сандра Карклиня-Админе добавила, что таможенный контроль усилился в связи с геополитической ситуацией, в частности, в связи с нарушением санкций.

Она сообщила, что 60 % всех грузов проверяются на предмет нарушения санкций, а другие риски связаны, в частности, с контрабандой сигарет и провозом наличных через границу.

В 2024 году управление выявило около 8 000 нарушений санкций.