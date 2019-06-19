Видео: Лиго в лесу. "Распятый" окунь, запечённый на костре

Что может быть вкуснее, чем рыба на костре? Сегодня мы будем запекать окуня, прибитого к доске.

Нам понадобится: Дикий горох, ромашка пахучая и другая лесная зелень;

Целый окунь (можно использовать и другую рыбу);

Оливковое масло;

Чеснок;

Немного яблочного уксуса;

Соль и перец.

Галерея: "Распятый" окунь в зелени, запечённый на костре

Начинаем с того, что мелко нарезаем зелень и кладём её в ступку. Добавляем несколько столовых ложек оливкового масла. Насыпаем соль, перец и натираем зубчик чеснока. Растираем всё содержимое ступки до состояния пасты.

Переходим к рыбе. Разделываем окуня, избавляемся от костей. Чистим и промываем рыбу. Натираем её пастой из лесной зелени и оставляем пропитаться на 20 минут.

Прибиваем окуня к доске и с небольшим наклоном кладём её на край костра. Запекаем до готовности.

Приятного аппетита!

Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:

Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису.

Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!

Говорим "спасибо" магазинам Linotēka и CITA:ROTA за наряды, а цветочному салону Aina - за праздничный венок.