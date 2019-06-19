Готовясь к Лиго, TVNET традиционно предлагает вам полезные советы и разнообразные рецепты. Эти необычные блюда готовы появиться на свет в ночь летнего солнцестояния в главной святыне нашей страны - в лесу. Также как и раньше нашим гуру и экспертом "лесных вкусов" стал повар Ритварс Томс Логинс. Пришло время для первого рецепта в рамках нашего проекта "Лиго в лесу". Встречайте: "распятый" окунь в зелени, запечённый на костре.
Видео: Лиго в лесу. "Распятый" окунь, запечённый на костре
Что может быть вкуснее, чем рыба на костре? Сегодня мы будем запекать окуня, прибитого к доске.
Нам понадобится:
- Дикий горох, ромашка пахучая и другая лесная зелень;
- Целый окунь (можно использовать и другую рыбу);
- Оливковое масло;
- Чеснок;
- Немного яблочного уксуса;
- Соль и перец.
Галерея: "Распятый" окунь в зелени, запечённый на костре
Начинаем с того, что мелко нарезаем зелень и кладём её в ступку. Добавляем несколько столовых ложек оливкового масла. Насыпаем соль, перец и натираем зубчик чеснока. Растираем всё содержимое ступки до состояния пасты.
Переходим к рыбе. Разделываем окуня, избавляемся от костей. Чистим и промываем рыбу. Натираем её пастой из лесной зелени и оставляем пропитаться на 20 минут.
Прибиваем окуня к доске и с небольшим наклоном кладём её на край костра. Запекаем до готовности.
Приятного аппетита!
Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:
Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису.
Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!
Говорим "спасибо" магазинам Linotēka и CITA:ROTA за наряды, а цветочному салону Aina - за праздничный венок.
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