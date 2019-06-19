Ср, 19.06.2019
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Лиго в лесу: "Распятый" окунь, запечённый на костре

"Распятый" окунь в зелени, запечённый на костре

ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

Готовясь к Лиго, TVNET традиционно предлагает вам полезные советы и разнообразные рецепты. Эти необычные блюда готовы появиться на свет в ночь летнего солнцестояния в главной святыне нашей страны - в лесу. Также как и раньше нашим гуру и экспертом "лесных вкусов" стал повар Ритварс Томс Логинс. Пришло время для первого рецепта в рамках нашего проекта "Лиго в лесу". Встречайте: "распятый" окунь в зелени, запечённый на костре.  

Видео: Лиго в лесу. "Распятый" окунь, запечённый на костре 

Что может быть вкуснее, чем рыба на костре? Сегодня мы будем запекать окуня, прибитого к доске. 

Нам понадобится:

  • Дикий горох, ромашка пахучая и другая лесная зелень;
  • Целый окунь (можно использовать и другую рыбу);
  • Оливковое масло;
  • Чеснок;
  • Немного яблочного уксуса;
  • Соль и перец. 

Галерея: "Распятый" окунь в зелени, запечённый на костре

Начинаем с того, что мелко нарезаем зелень и кладём её в ступку. Добавляем несколько столовых ложек оливкового масла. Насыпаем соль, перец и натираем зубчик чеснока. Растираем всё содержимое ступки до состояния пасты. 

Переходим к рыбе. Разделываем окуня, избавляемся от костей. Чистим и промываем рыбу. Натираем её пастой из лесной зелени и оставляем пропитаться на 20 минут. 

Прибиваем окуня к доске и с небольшим наклоном кладём её на край костра. Запекаем до готовности.

Приятного аппетита!

Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:

Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису. 

Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!

Говорим "спасибо" магазинам Linotēka и CITA:ROTA за наряды, а цветочному салону Aina - за праздничный венок. 

Употребление алкогольных напитков негативно влияет на ваше здоровье. Его продажа, приобретение и передача несовершеннолетним запрещена.

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