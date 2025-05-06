Фото Дни рождения, телешоу и майские праздники звезд

Ким Кардашьян была на пляже
Интарс Бусулис на этих выходных отмечал день рождения
Маркус Рива и его хор победили на телешоу
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Амината и ее хор на телешоу
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Донс поздравлял Латвию
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