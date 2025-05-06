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Фото Дни рождения, телешоу и майские праздники звезд

Максим Бусел, Евгений Чичваркин и Интарс Бусулис
Максим Бусел, Евгений Чичваркин и Интарс Бусулис Фото: Instagram/ коллаж TVNET

Эти выходные были длинными. Узнайте, как их провели знаменитости!

Ким Кардашьян была на пляже

Интарс Бусулис на этих выходных отмечал день рождения

Маркус Рива и его хор победили на телешоу

Антон Долин путешествовал

Евгений Чичваркин был в Риге

Tautumeitas отправились в Швейцарию

Майя Силова хвасталась букетом

Амината и ее хор на телешоу

Максим Бусел выступал у памятника Свободы

Донс поздравлял Латвию

Рената Литвинова летала

Алина Келлер выпустила песню

София Стужук снимала видео

Светлана Лобода показала, как снимала клип

Настя Каменских праздновала

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