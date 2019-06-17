Задержаны итальянцы, выдававшие себя за Джорджа Клуни

Итальянец по имени Франческо Гальделли представлялся американским актером Джорджем Клуни и в течение нескольких лет вместе с женой вел бизнес по продаже одежды в интернете, якобы открытый знаменитостью.

Как сообщает издание Deadline, Клуни заявил суду Милана, что пара и еще один их сообщник использовали его имя для продвижения поддельной линии одежды.

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По данным издания, супруги ранее уже занималась мошенничеством, в частности, продавали поддельные часы Rolex.