Пн, 17.06.2019
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Задержаны итальянцы, выдававшие себя за Джорджа Клуни

ФОТО: AP/Scanpix

​В Таиланде задержан гражданин Италии, выдававший себя за Джорджа Клуни, и его супруга. Их обвиняют в продаже одежды от лица американского актера, передают РИА "Новости". 

Итальянец по имени Франческо Гальделли представлялся американским актером Джорджем Клуни и в течение нескольких лет вместе с женой вел бизнес по продаже одежды в интернете, якобы открытый знаменитостью.

Как сообщает издание Deadline, Клуни заявил суду Милана, что пара и еще один их сообщник использовали его имя для продвижения поддельной линии одежды.

ФОТО: AP/Scanpix

По данным издания, супруги ранее уже занималась мошенничеством, в частности, продавали поддельные часы Rolex. 

Отмечается, что пара находилась в розыске Интерпола с 2013 года, а с 2014 года проживала в таиландском курортном городе Паттайя.

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