Задержаны итальянцы, выдававшие себя за Джорджа Клуни

В Таиланде задержан гражданин Италии, выдававший себя за Джорджа Клуни, и его супруга. Их обвиняют в продаже одежды от лица американского актера, передают РИА "Новости".
Итальянец по имени Франческо Гальделли представлялся американским актером Джорджем Клуни и в течение нескольких лет вместе с женой вел бизнес по продаже одежды в интернете, якобы открытый знаменитостью.
Как сообщает издание Deadline, Клуни заявил суду Милана, что пара и еще один их сообщник использовали его имя для продвижения поддельной линии одежды.
По данным издания, супруги ранее уже занималась мошенничеством, в частности, продавали поддельные часы Rolex.
Отмечается, что пара находилась в розыске Интерпола с 2013 года, а с 2014 года проживала в таиландском курортном городе Паттайя.