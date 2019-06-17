"У тебя никогда не получится – точно не в Латвии!" Но он все же открыл кафе с особыми сотрудниками

RB Cafe – это социальное предприятие, которое будет предлагать кондитерские изделия, кофе и помещение для проведения мероприятий. Его первоочередная цель – интегрировать на латвийский рынок труда людей с инвалидностью, изменив исторически сложившиеся мифы и стереотипы.

Первоначально в нем будут работать шестеро людей с инвалидностью, четверо из которых имеют нарушения интеллектуального развития, а другие двое – функциональные нарушения.

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"К сожалению, в современном обществе еще живут глубоко укоренившиеся стереотипы. Нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда людей с инвалидностью сознательно или неосознанно изолируют. Это относится и к рынку труда. Поэтому мы создали место, где докажем, что и люди с инвалидностью могут успешно интегрироваться и показать себя а работе.

Я буду одним из редких работодателей, которые порадуются тому, что лучших работников переманят в другие места, и по возможности быстрее.

Это станет возможностью для следующих работников - для их подготовки к рынку труда", - говорит председатель правления организации Rūpju bērns, автор идеи RB Cafe Марис Гравис.

Рассказывая об истоках идеи, Гравис вспомнил, что сначала, когда он изложил идею друзьям и знакомым и представил ее в разных учреждениях, вера в проект была невелика.

"У тебя это никогда не получится – точно не в Латвии! И это мотивировало меня!

Этот проект – прекрасный способ показать, что мы, пусть маленькими шажками, но можем работать над изменением отношения общества, в то же время помогая людям с инвалидностью интегрироваться в общество, повышать свое качество жизни и становиться независимыми", - рассказал Гравис.

ФОТО: Пресс-фото

Отмечается, что кафе смогло начать работу благодаря гранту, предоставленному в рамках программы ALTUM.

"RB Cafe прекрасно воплощает суть социального предпринимательства – предприятие интегрирует на рынок труда людей с инвалидностью, выполняя тем самым важную социальную функцию. В то же время в основе работы предприятия лежит детальный и продуманный бизнес-план с целью работать по принципам бизнеса. Мы довольны, что грант предприятию RB Cafe является ступенькой на пути к достижению этой цели". - подчеркнула член правления ALTUM Инесе Зиле.

Организация Rīgas pilsētas Rūpju bērns – это негосударственная организация, главным направлением деятельности которой является оказание основанных на обществе социальных услуг для людей с нарушениями интеллектуального развития и их близких. Она работает в Риге уже 25 лет.