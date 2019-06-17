"У тебя никогда не получится – точно не в Латвии!" Но он все же открыл кафе с особыми сотрудниками
На прошлой неделе в Риге, на улице Бруниниеку 63, открылось RB Cafe – особое место для особых людей. Это первое кафе в Балтии, в котором почти все процессы с небольшой поддержкой будут выполнять люди с нарушениями функционального порядка или интеллектуального развития.
RB Cafe – это социальное предприятие, которое будет предлагать кондитерские изделия, кофе и помещение для проведения мероприятий. Его первоочередная цель – интегрировать на латвийский рынок труда людей с инвалидностью, изменив исторически сложившиеся мифы и стереотипы.
Первоначально в нем будут работать шестеро людей с инвалидностью, четверо из которых имеют нарушения интеллектуального развития, а другие двое – функциональные нарушения.
"К сожалению, в современном обществе еще живут глубоко укоренившиеся стереотипы. Нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда людей с инвалидностью сознательно или неосознанно изолируют. Это относится и к рынку труда. Поэтому мы создали место, где докажем, что и люди с инвалидностью могут успешно интегрироваться и показать себя а работе.
Я буду одним из редких работодателей, которые порадуются тому, что лучших работников переманят в другие места, и по возможности быстрее.
Это станет возможностью для следующих работников - для их подготовки к рынку труда", - говорит председатель правления организации Rūpju bērns, автор идеи RB Cafe Марис Гравис.
Рассказывая об истоках идеи, Гравис вспомнил, что сначала, когда он изложил идею друзьям и знакомым и представил ее в разных учреждениях, вера в проект была невелика.
"У тебя это никогда не получится – точно не в Латвии! И это мотивировало меня!
Этот проект – прекрасный способ показать, что мы, пусть маленькими шажками, но можем работать над изменением отношения общества, в то же время помогая людям с инвалидностью интегрироваться в общество, повышать свое качество жизни и становиться независимыми", - рассказал Гравис.
Отмечается, что кафе смогло начать работу благодаря гранту, предоставленному в рамках программы ALTUM.
"RB Cafe прекрасно воплощает суть социального предпринимательства – предприятие интегрирует на рынок труда людей с инвалидностью, выполняя тем самым важную социальную функцию. В то же время в основе работы предприятия лежит детальный и продуманный бизнес-план с целью работать по принципам бизнеса. Мы довольны, что грант предприятию RB Cafe является ступенькой на пути к достижению этой цели". - подчеркнула член правления ALTUM Инесе Зиле.
Организация Rīgas pilsētas Rūpju bērns – это негосударственная организация, главным направлением деятельности которой является оказание основанных на обществе социальных услуг для людей с нарушениями интеллектуального развития и их близких. Она работает в Риге уже 25 лет.
В свою очередь идея RB Cafe родилась несколько лет назад, а официально предприятие было зарегистрировано в августе 2018 года. В течение года предприятие уже обслуживало различные мероприятия, предлагая кондитерские изделия собственной выпечки для кофе-пауз на небольших банкетах и собраниях. Для обслуживания мероприятий привлекается команда из центра дневного ухода организации Rūpju bērns – молодые люди с инвалидностью, которые таким образом получают практический опыт и знания, чтобы продолжать работу уже в новой кондитерской RB Cafe.