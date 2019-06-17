Значительно выросло число браков, заключенных пожилыми людьми

Хотя общее количество заключенных браков в прошлом году по сравнению с 2017-м упало на 0,7%, при этом в 1,7 раза выросло число браков, заключенных людьми старшего возраста.
Как указывает Центральное статистическое управление, этому способствовали поправки к закону о государственных пенсиях, которые предусматривают, что супруг имеет право получать 50% от пенсии умершего супруга в течение года после его смерти.
В прошлом году в брак вступили 1054 мужчин и 791 женщина в возрасте старше 60 лет.
Из всех вступивших в брак 7,1% составили люди старшего поколения. Для сравнения, в 2015 году пожилые люди составляли 3,8% общего количества вступивших в брак.
74% пожилых людей заключили браки во втором полугодии, больше всего - в июне, потому что поправки к закону о пенсиях вступили в силу с апреля.
Рост количества браков, заключенных в пожилом возрасте, привел к тому, что увеличился средний возраст вступивших в брак - у мужчин с 36,3 года до 37,7 года, у женщин - с 33,8 года до 35,3 года.
Среди пожилых новобрачных 87% мужчин и 93% женщин вступали в брак повторно.
389 женщин, вышедших замуж за за мужчин старше 60 лет, были моложе их, а самой юной невесте было 20 лет. 75 мужчин и 40 женщин в прошлом году вступили в брак в возрасте старше 80 лет.