Значительно выросло число браков, заключенных пожилыми людьми

Как указывает Центральное статистическое управление, этому способствовали поправки к закону о государственных пенсиях, которые предусматривают, что супруг имеет право получать 50% от пенсии умершего супруга в течение года после его смерти.

В прошлом году в брак вступили 1054 мужчин и 791 женщина в возрасте старше 60 лет.

Из всех вступивших в брак 7,1% составили люди старшего поколения. Для сравнения, в 2015 году пожилые люди составляли 3,8% общего количества вступивших в брак.

74% пожилых людей заключили браки во втором полугодии, больше всего - в июне, потому что поправки к закону о пенсиях вступили в силу с апреля.

Рост количества браков, заключенных в пожилом возрасте, привел к тому, что увеличился средний возраст вступивших в брак - у мужчин с 36,3 года до 37,7 года, у женщин - с 33,8 года до 35,3 года.

Среди пожилых новобрачных 87% мужчин и 93% женщин вступали в брак повторно.