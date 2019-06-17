В Таллинне заметили вооруженного человека: полиция развернула спецоперацию

Сегодня утром внимательный человек сообщил в Центр тревоги, что увидел человека с пистолетом на балконе многоквартирного дома в Пыхья-Таллинне. Полицейские, которые отреагировали на это событие, обнаружили в квартире пять предметов, похожих на оружие, и предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Через несколько минут полиция прибыла на место происшествия, чтобы выяснить, в какой квартире находится мужчина. Работники правопорядка определили квартиру с помощью свидетелей, и около 10 часов сотрудники быстрого реагирования вошли в нее. В то же время спасатели разместили спасательную шлюпку под балконом квартиры.
Мужчина не был найден в квартире, очевидно, что он успел сбежать до поступившего в Центр тревоги звонка. Тем не менее, было обнаружено пять подобных оружию объектов и один подобный гранате объект. Поскольку существовала опасность, что граната может быть взрывчаткой, также была вызвана группа разминирования. Она была убеждена, что это не взрывчатое вещество, а вещество с подозрением на наркотики, после чего оно было отправлено на экспертизу.
Затем с помощью близких сотрудники полиции начали определять местонахождение человека.
35-летний мужчина был задержан на своем рабочем месте, при задержании у него обнаружили холодное оружие. Мужчина добровольно передал все запрещенные предметы, найденные при нем и в его доме, полиции. В случае инцидента было возбуждено дело о нарушении общественного порядка и хранение оружия, запрещенного в гражданской жизни.
Полицейский Вальдо Пыдер похвалил внимательного человека, который сразу же позвонил по номеру экстренной помощи, когда увидел оружие. "Невозможно на расстоянии оценить, является ли это воздушным оружием, пусковой установкой или огнестрельным оружием, так что вид оружия в общественных местах может вызвать страх у людей. Таким образом, огнестрельное оружие, а также предмет, похожий на оружие, люди должны носить с собой с осторожностью", - добавил Пыдер.