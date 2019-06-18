Вт, 18.06.2019
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Герой сети: в Пакистане министр вел пресс-конференцию в образе котика

ФОТО: kadrs no video

​Пользователей сети позабавила трансляция пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, во время которой на чиновников были наложены фильтры, превращающие лицо в кошачью мордочку, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что видео заседания транслировалось в прямом эфире на странице пакистанской партии.

Среди участников мероприятия был и министр по информационной политике провинции Шаукат Али Юсафзаи (Shaukat Ali Yousafzai), к лицу которого также приложили "кошачью мордочку".

Одной из первых на фильтры обратила внимание журналистка Наила Инаят (Naila Inayat), ее пост в социальной сети Twitter набрал более девяти тысяч лайков и трех тысяч репостов.

В комментариях некоторые предположили, что администраторы страницы добавили фильтры не специально, а забыли их убрать.

"Самый милый политик", "У меня уже челюсть болит от смеха", - писали они.

ФОТО: kadrs no video

Позже политическая партия, на странице которой велась трансляция, объяснила случившееся, "человеческой ошибкой".

Али Юсафзаи заявил, что "были приняты все необходимые действия, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем".

Он добавил, что не стоит воспринимать эту ошибку всерьез. 

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