Герой сети: в Пакистане министр вел пресс-конференцию в образе котика

Пользователей сети позабавила трансляция пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, во время которой на чиновников были наложены фильтры, превращающие лицо в кошачью мордочку, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что видео заседания транслировалось в прямом эфире на странице пакистанской партии.
Среди участников мероприятия был и министр по информационной политике провинции Шаукат Али Юсафзаи (Shaukat Ali Yousafzai), к лицу которого также приложили "кошачью мордочку".
Одной из первых на фильтры обратила внимание журналистка Наила Инаят (Naila Inayat), ее пост в социальной сети Twitter набрал более девяти тысяч лайков и трех тысяч репостов.
You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 14, 2019
В комментариях некоторые предположили, что администраторы страницы добавили фильтры не специально, а забыли их убрать.
"Самый милый политик", "У меня уже челюсть болит от смеха", - писали они.
Позже политическая партия, на странице которой велась трансляция, объяснила случившееся, "человеческой ошибкой".
Али Юсафзаи заявил, что "были приняты все необходимые действия, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем".
Он добавил, что не стоит воспринимать эту ошибку всерьез.