На дорогах Латвии появились устройства, фиксирующие неплательщиков виньетки

В Министерстве сообщили, что неплательщиков пошлины будут фиксировать автоматизированные устройства, и за неуплату сбора можно будет наказать техническими средствами, не останавливая транспортное средство.

За использование участка дороги, за которое не произведена оплата, будет составляться протокол административного нарушения.

Виньетка - это плата за использование главных и региональных автодорог, обязательная для грузовых автомобилей, полная масса которых превышает три тонны, и для составов транспортных средств, полная масса которых более 3,5 тонн.

Административное наказание за нарушение, зафиксированное техническим способом, не останавливая транспортное средство, будут применять владельцу, занесенному в государственный регистр. Если автомобиль в продаже - административный штраф получит коммерсант, занимающийся реализацией.

Если сбор уплачен не в полном размере, штраф составит 300 евро, если же совсем не будет уплачен - размер штрафа достигнет 500 евро.

​Министерство напомнило, что виньетку можно приобрести на https://www.lvvignette.eu/, в определенных местах продажи или в кассах CSDD. Существуют виньетки на день, неделю, месяц или год. Сумма пошлины зависит от уровня выбросов транспортного средства, количества осей и максимально допустимой массы.

В то же время, перемещаясь в границах города, за пересечение главных государственных и региональных дорог платить не надо.