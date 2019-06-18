Вт, 18.06.2019
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  • На дорогах Латвии появились устройства, фиксирующие неплательщиков виньетки

На дорогах Латвии появились устройства, фиксирующие неплательщиков виньетки

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На дорогах Латвии автоматизированные устройства начали фиксировать неплательщиков так называемой виньетки - пошлины за использование автодорог, рассказали в Министерстве сообщения. 

В Министерстве сообщили, что неплательщиков пошлины будут фиксировать автоматизированные устройства, и за неуплату сбора можно будет наказать техническими средствами, не останавливая транспортное средство.

За использование участка дороги, за которое не произведена оплата, будет составляться протокол административного нарушения.

Виньетка - это плата за использование главных и региональных автодорог, обязательная для грузовых автомобилей, полная масса которых превышает три тонны, и для составов транспортных средств, полная масса которых более 3,5 тонн. 

Административное наказание за нарушение, зафиксированное техническим способом, не останавливая транспортное средство, будут применять владельцу, занесенному в государственный регистр. Если автомобиль в продаже - административный штраф получит коммерсант, занимающийся реализацией. 

Если сбор уплачен не в полном размере, штраф составит 300 евро, если же совсем не будет уплачен - размер штрафа достигнет 500 евро. 

​Министерство напомнило, что виньетку можно приобрести на https://www.lvvignette.eu/, в определенных местах продажи или в кассах CSDD. Существуют виньетки на день, неделю, месяц или год. Сумма пошлины зависит от уровня выбросов транспортного средства, количества осей и максимально допустимой массы. 

В то же время, перемещаясь в границах города, за пересечение главных государственных и региональных дорог платить не надо.

От уплаты также освобождены автомобили МВД, Минобороны и НВС, а также муниципальной полиции и оперативных служб.

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