Вт, 18.06.2019
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Ирина Шейк, сестры Хадид и модный показ для мужчин от Versace
Неделя моды в Милане

ФОТО: SIPA/Scanpix

Модный дом Versace на Неделе моды в Милане презентовал свою коллекцию 2020 для мужчин. Донателла Версаче в своей новой коллекции отдает предпочтение ностальгии по трендам 90-х - яркие краски, леопардовый принт, глиттер и кожа. В качестве почетных гостей в показе приняли участие супермодели Ирина Шейк, Джиджи и Белла Хадид.

ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

Какие новшества для мужчин предлагает Донателла Версаче? Эксперты моды предлагают поиграть с одеждой - взять и умело разделить на части. 

ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

Тренд следующей осени - леопард, который давно не встречался в мужской може, а также мужские кожаные пальто. Также на вершине моды кожаные куртки и черный джинс.

Кроме того, Версаче смело стирает отличие мужского и женского пола - модели одеты практически одинаково. 

ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

Интересно решение - добавить в осеннюю коллекцию светлых тонов.

ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

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