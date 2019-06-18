Кариньш и премьер Нидерландов прокатились на велосипедах по Гааге

В понедельник, 17 июня, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш вместе со своим коллегой из Нидерландов Марком Руте во время запланированной встречи прокатились на велосипедах по Гааге.
В Нидерландах езда на велосипедах является одним из самых популярных способов передвижения, которым регулярно пользуется и премьер-министр страны Марк Руте.
Руте не стесняется использовать велосипед и в случаях, когда он отправляется на встречи с лидерами других государств. Например, в ноябре 2018 года на "завтрак Brexit" в Гааге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала на бронированном автомобиле класса люкс, в то время как Руте прибыл на своем любимом велосипеде.
Кариньш находится в Гааге в рамках рабочего визита 17 и 18 июня. После официальной встречи глава латвийского правительства присоединился к Руте для совместной поездки на велосипедах.
И Кариньш, и Руте о совместной поездке рассказали в соцсетях.
In preparation for the #EUCO I welcomed Latvian PM @krisjaniskarins in The Hague for the first time. We discussed the strong partnership between our countries and current issues in Europe, like the EU’s strategic agenda, climate and budgetary policy. pic.twitter.com/dCwxxoO4Aj— Mark Rutte (@MinPres) June 17, 2019
Enjoying #Hague #Netherlands by #cycling together with @MinPres - a warm-up exercise before our meeting. pic.twitter.com/ObRF52Lmku— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) June 17, 2019
Во время визита Кариньш планирует обсудить с Рютте двухсторонние отношения, актуальные вопросы политики безопасности и повестки дня ЕС.
Запланированы также интервью латвийского премьер-министра нидерландским СМИ.
Кариньш иногда позволяет себе формировать более фамильярные отношения с главами других государств. Например, в марте в Берлине он отошел от протокола и предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель встать под свой зонтик.
Езда на велосипедах является вторым самым популярным способом передвижения после автомобиля, свидетельствуют статистические данные голландского правительства.
Интересен и тот факт, что в Нидерландах велосипедов больше чем жителей, то есть, на 17 млн голландцев в стране приходится 23 млн велосипедов.