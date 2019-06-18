Вт, 18.06.2019
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Кариньш и премьер Нидерландов прокатились на велосипедах по Гааге

ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 17 июня, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш вместе со своим коллегой из Нидерландов Марком Руте во время запланированной встречи прокатились на велосипедах по Гааге. 

В Нидерландах езда на велосипедах является одним из самых популярных способов передвижения, которым регулярно пользуется и премьер-министр страны Марк Руте. 

Руте не стесняется использовать велосипед и в случаях, когда он отправляется на встречи с лидерами других государств. Например, в ноябре 2018 года на "завтрак Brexit" в Гааге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала на бронированном автомобиле класса люкс, в то время как Руте прибыл на своем любимом велосипеде. 

ФОТО: EPA/Scanpix

Кариньш находится в Гааге в рамках рабочего визита 17 и 18 июня. После официальной встречи глава латвийского правительства присоединился к Руте для совместной поездки на велосипедах. 

И Кариньш, и Руте о совместной поездке рассказали в соцсетях. 

Во время визита Кариньш планирует обсудить с Рютте двухсторонние отношения, актуальные вопросы политики безопасности и повестки дня ЕС.

Запланированы также интервью латвийского премьер-министра нидерландским СМИ.

Кариньш иногда позволяет себе формировать более фамильярные отношения с главами других государств. Например, в марте в Берлине он отошел от протокола и предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель встать под свой зонтик.  

ФОТО: EPA/Scanpix

Езда на велосипедах является вторым самым популярным способом передвижения после автомобиля, свидетельствуют статистические данные голландского правительства. 

Интересен и тот факт, что в Нидерландах велосипедов больше чем жителей, то есть, на 17 млн голландцев в стране приходится 23 млн велосипедов. 

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