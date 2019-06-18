АРЭМ: при Путине политические репрессии становятся все шире и жестче

Политические репрессии во время правления президента России Владимира Путина стали обязательной составляющей государственной политики РФ и они становятся обширнее и жестче, указывает в своем отчеты по мониторингу Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ).
Во вторник, 18 июня, представители этой организации и другие активисты в Сейме ознакомили присутствующих депутатов с репрессиями, с которыми сталкивается гражданское общество России. Встречу посетили депутаты Инесе Войка ("Для развития/За!"), Юта Стрике (Новая консервативная партия) и Линда Озола (Новая консервативная партия), а также депутат Сейма 12-го созыва Юрис Вилюмс (Латвийское объединение регионов).
В отчете по мониторингу, который был подготовлен при поддержке "Фонда Бориса Немцова за свободу", указано, что в России преследуются политические и общественные оппозиционные организации и движения, различные религиозные объединения, а также отдельные активисты, диссиденты и инакомыслящие.
Во нескольких случаях преследования тесно связаны с принадлежностью к определенной этнической группе, поясняет организация, указывая на три фактора, которые позволяют органам власти осуществлять репрессивную политику практически без ограничений. Этими факторами являются - развитую законодательную базу, практику и государственные ведомства.
Организация отмечает и другие виды репрессий. Например, существует федеральная кампания. Это означает, что политические репрессии начинает федеральное правительство, обращаясь против определенной политической, социальной или религиозной группы, чтобы не допустить ее развития или уничтожить ее.
"В этом случае региональные органы власти действуют с максимальной жестокостью и очень согласованно", - указывает АРЭМ.
Также осуществляются федеральные кампании, которые определяют политическая повестка дня и особенности определенного региона, поясняют активисты. Политические репрессии в регионах осуществляются в соответствии с повесткой дня и федеральной, и региональной политики, свидетельствует проведенный организацией мониторинг.
Активисты выяснили, что репрессии проводятся в интересах определенных группировок, работников госструктур или к ним приближенных людей.
АРЭМ указывает, что для осуществления политических репрессий используются различные приемы, в том числе расширенная интерпретация статей Уголовного кодекса и Административного кодекса, а также фабрикация дел.
Также происходят эпизодические или регулярные нарушения прав и свобод политических активистов, на них совершается давление в целях создать трудности в профессиональной сфере, семейной и бытовой жизни, свидетельствует проведенный мониторинг.
Встреча представителей АРЭМ и других активистов с депутатами завершилось призывом к латвийским политикам актуализировать эту ситуацию в Европе, в том числе на уровне Евросоюза.