В Ригу приедет один из самых ярких финалистов последнего сезона Comedy Battle на ТНТ

Лето - не повод забывать о качественной стендап комедии! В самое жаркое время года - 5 июля, в Ригу возвращается один из любимых стендаперов столичной публики - Дэн Смирнов! Его концерт состоится в уютном зале кинотеатра K Suns (Elizabetes 83/85).
Дэн - очень наблюдательный и обаятельный комик, который покоряет зал своим откровенным и очень метким юмором. Смирнов умеет подметить смешные моменты нашей повседневной жизни, которые ускользают от нашего внимания.
Дэн Смирнов обладает солидным опытом - он полуфиналист проекта ТНТ "Открытый Микрофон" и финалист последнего сезона Comedy Battle, а также участник множества других юмористических проектов. Разумеется, в Ригу Дэн вновь привезёт свои самые свежие шутки.
Как всегда, на разогреве у гостя выступят лучшие резиденты Riga Stand Up со своим новым материалом. Не пропустите самый смешной июльский вечер с Дэном Смирновым! Билеты в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv