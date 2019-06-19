По Норильску бродит голодный белый медведь

Во вторник, 18 июня, в России в пригороде Норильска был замечен голодный белый медведь, который ушел за сотни километров от своей природной окружающей среды, сообщили местные власти.
В соцсетях было опубликовано множество фотографий с заметно уставшим животным, которое скитается по улицам города в поисках пищи.
В Норильск пришёл белый медведь. pic.twitter.com/eOjOUTOncP— Александр Лебедев (@joelle09311) June 17, 2019
"Он до сих пор слоняется вокруг завода под контролем полиции и аварийных служб", - рассказал агентству AFP представитель службы охраны окружающей среды Александр Коробкин.
Впервые белый медведь был замечен вечером в воскресенье, 16 июня, в промышленном районе города, который расположен на северо-востоке от центра Норильска.
В среду, 19 июня, в Норильск приедут специалисты, которые оценят медведя и решат, какой будет его дальнейшая судьба.
Белые медведи все чаще приходят в районы на севере России населенные людьми. На природную среду и доступ к пище медведей негативно повлияли изменения климата и развитие региона. Однако настолько далеко, до самого Норильска, медведи редко доходят.
В феврале на российском архипелаге Новая Земля было объявлено чрезвычайное положение в связи с наплывом белых медведей в поселок Белушья Губа. Вблизи населенного пункта тогда остановились более 50 медведей.