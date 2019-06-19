Виновата погода: в жару растет число утонувших

Во вторник, 18 июня, в латвийских водоемах утонули еще два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вчера около часа дня спасателей вызвали на пляж возле ул. Волеру в Риге, где отдыхающие заметили пловца, который исчез под водой в Даугаве. Спасатели обыскали акваторию и вызвали для поисков человека водолазов. Примерно через час он был найден на глубине около 4 метров в 15 метрах от берега реки.
В свою очередь в Лиепае спасатели вчера нашли тело утонувшего человека в канале Каросты.
В целом за этот год спасатели нашли в водоемах уже 39 утонувших.
VUGD отмечает, что число несчастных случаев на воде прямо зависит от погодных условий - чем жарче погода, тем более беспечно люди ведут себя во время купания.
VUGD призывает во время отдыха у воды не забывать о безопасности - не купаться в состоянии алкогольного опьянения и не действовать опрометчиво, например, не прыгать в воду в непроверенных местах и не заплывать далеко от берега.