Ср, 19.06.2019
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Виновата погода: в жару растет число утонувших

Иллюстративное фото.

ФОТО: pexels.com

Во вторник, 18 июня, в латвийских водоемах утонули еще два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вчера около часа дня спасателей вызвали на пляж возле ул. Волеру в Риге, где отдыхающие заметили пловца, который исчез под водой в Даугаве. Спасатели обыскали акваторию и вызвали для поисков человека водолазов. Примерно через час он был найден на глубине около 4 метров в 15 метрах от берега реки.

В свою очередь в Лиепае спасатели вчера нашли тело утонувшего человека в канале Каросты.

В целом за этот год спасатели нашли в водоемах уже 39 утонувших.

VUGD отмечает, что число несчастных случаев на воде прямо зависит от погодных условий - чем жарче погода, тем более беспечно люди ведут себя во время купания.

VUGD призывает во время отдыха у воды не забывать о безопасности - не купаться в состоянии алкогольного опьянения и не действовать опрометчиво, например, не прыгать в воду в непроверенных местах и не заплывать далеко от берега.

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