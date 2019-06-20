Лиго в лесу: Стейк с побегами сосны и кисло-сладким соусом из виски на костре

Видео: Стейк с побегами сосны и кисло-сладким соусом из виски на костре

Стейк лучше всего готовить на костре, но подобное можно повторить и дома на плите. Также как и раньше нашим гуру и экспертом "лесных вкусов" стал повар Ритварс Томс Логинс.

Переходим к приготовлению!

Нам понадобится: Говяжий антрекот толщиной примерно 3 сантиметра;

150 грамм сливочного масла;

Веточки и молодые побеги сосны;

300 грамм виски;

Сухой перец;

200 миллилитров сливок;

Соль и сахар.

Галерея: Стейк с побегами сосны и кисло-сладким соусом из виски на костре

Нагреваем чугунную сковородку. Кладём на неё небольшой кусочек масла, а после - говяжий стейк. Быстро переворачиваем его на другую сторону и снова добавляем масло. Обжигаем его с другой стороны и даём стейку отдохнуть.

Выкладываем на сковородку спаржу и слегка поджариваем её. Несколько минут на огне, снова добавляем масло и переворачиваем спаржу. Оставляем отдыхать рядом со стейком и переходим к приготовлению соуса.

В раскалённую кастрюлю кидаем мелко нарезанный лук, сахар, соль и перец. Обжариваем. Дальше - самое интересное! Не жадничаем и добавляем большой стакан виски. Когда алкоголь выпаривается, пропадает лишняя острота, но при этом сохраняются главные нюансы ирландского виски - мягкий вкус, аромат дерева и ванили.

После того, как алкоголь выпарился, ещё немного варим, а потом добавляет побеги сосны, сливки и оставшееся сливочное масло. Оставляем покипеть на несколько минут.

Всё! Выкладываем на соус нарезанный стейк и спаржу.

Не было так сложно, правда?

Приятного аппетита!

Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:

Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису.

Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!

Говорим "спасибо" магазинам Linotēka и CITA:ROTA за наряды, а цветочному салону Aina - за праздничный венок.