Лиго в лесу: Стейк с побегами сосны и кисло-сладким соусом из виски на костре

Время для четвертого рецепта в рамках проекта TVNET "Лиго в лесу". Представляем вашему вниманию приготовленный на костре стейк с побегами сосны и кисло-сладким соусом из виски. Поверьте, вы можете приготовить блюдо как в ресторане, и даже лучше. Стейком, приготовленным по такому рецепту, вы удивите как самого себя, так и своих близких.
Видео: Стейк с побегами сосны и кисло-сладким соусом из виски на костре
Стейк лучше всего готовить на костре, но подобное можно повторить и дома на плите. Также как и раньше нашим гуру и экспертом "лесных вкусов" стал повар Ритварс Томс Логинс.
Переходим к приготовлению!
Нам понадобится:
- Говяжий антрекот толщиной примерно 3 сантиметра;
- 150 грамм сливочного масла;
- Веточки и молодые побеги сосны;
- 300 грамм виски;
- Сухой перец;
- 200 миллилитров сливок;
- Соль и сахар.
Галерея: Стейк с побегами сосны и кисло-сладким соусом из виски на костре
Нагреваем чугунную сковородку. Кладём на неё небольшой кусочек масла, а после - говяжий стейк. Быстро переворачиваем его на другую сторону и снова добавляем масло. Обжигаем его с другой стороны и даём стейку отдохнуть.
Выкладываем на сковородку спаржу и слегка поджариваем её. Несколько минут на огне, снова добавляем масло и переворачиваем спаржу. Оставляем отдыхать рядом со стейком и переходим к приготовлению соуса.
В раскалённую кастрюлю кидаем мелко нарезанный лук, сахар, соль и перец. Обжариваем. Дальше - самое интересное! Не жадничаем и добавляем большой стакан виски. Когда алкоголь выпаривается, пропадает лишняя острота, но при этом сохраняются главные нюансы ирландского виски - мягкий вкус, аромат дерева и ванили.
После того, как алкоголь выпарился, ещё немного варим, а потом добавляет побеги сосны, сливки и оставшееся сливочное масло. Оставляем покипеть на несколько минут.
Всё! Выкладываем на соус нарезанный стейк и спаржу.
Не было так сложно, правда?
Приятного аппетита!
Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:
Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису.
Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!
Говорим "спасибо" магазинам Linotēka и CITA:ROTA за наряды, а цветочному салону Aina - за праздничный венок.
Употребление алкогольных напитков негативно влияет на ваше здоровье. Его продажа, приобретение и передача несовершеннолетним запрещена.