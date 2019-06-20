Чт, 20.06.2019
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Лиго в лесу: Стейк с побегами сосны и кисло-сладким соусом из виски на костре

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ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

Время для четвертого рецепта в рамках проекта TVNET "Лиго в лесу". Представляем вашему вниманию приготовленный на костре стейк с побегами сосны и кисло-сладким соусом из виски. Поверьте, вы можете приготовить блюдо как в ресторане, и даже лучше. Стейком, приготовленным по такому рецепту, вы удивите как самого себя, так и своих близких.  

Видео: Стейк с побегами сосны и кисло-сладким соусом из виски на костре

Стейк лучше всего готовить на костре, но подобное можно повторить и дома на плите. Также как и раньше нашим гуру и экспертом "лесных вкусов" стал повар Ритварс Томс Логинс. 

Переходим к приготовлению!

Нам понадобится:

  • Говяжий антрекот толщиной примерно 3 сантиметра;
  • 150 грамм сливочного масла;
  • Веточки и молодые побеги сосны;
  • 300 грамм виски;
  • Сухой перец;
  • 200 миллилитров сливок;
  • Соль и сахар.

Галерея: Стейк с побегами сосны и кисло-сладким соусом из виски на костре

Нагреваем чугунную сковородку. Кладём на неё небольшой кусочек масла, а после - говяжий стейк. Быстро переворачиваем его на другую сторону и снова добавляем масло. Обжигаем его с другой стороны и даём стейку отдохнуть.

Выкладываем на сковородку спаржу и слегка поджариваем её. Несколько минут на огне, снова добавляем масло и переворачиваем спаржу. Оставляем отдыхать рядом со стейком и переходим к приготовлению соуса. 

В раскалённую кастрюлю кидаем мелко нарезанный лук, сахар, соль и перец. Обжариваем. Дальше - самое интересное! Не жадничаем и добавляем большой стакан виски. Когда алкоголь выпаривается, пропадает лишняя острота, но при этом сохраняются главные нюансы ирландского виски - мягкий вкус, аромат дерева и ванили. 

После того, как алкоголь выпарился, ещё немного варим, а потом добавляет побеги сосны, сливки и оставшееся сливочное масло. Оставляем покипеть на несколько минут. 

Всё! Выкладываем на соус нарезанный стейк и спаржу.

Не было так сложно, правда?

Приятного аппетита!

Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:

Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису. 

Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!

Говорим "спасибо" магазинам Linotēka и CITA:ROTA за наряды, а цветочному салону Aina - за праздничный венок. 

Употребление алкогольных напитков негативно влияет на ваше здоровье. Его продажа, приобретение и передача несовершеннолетним запрещена.

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