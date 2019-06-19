Два латвийца должны государству более 50 000 евро за незаконную ловлю миноги

На минувшей неделе Курземский районный суд в Кулдиге назначил двум молодым мужчинам наказание в виде штрафа государству в 51 880 евро за незаконную ловлю миноги, сообщила и. о. заместителя руководителя канцелярии суда Анита Олеярчика.
Судья Дайна Алксне виновным назначила также 250 и 200 часов принудительных работ.
Компенсацию причиненного природе ущерба нужно добровольно заплатить в течение 30 дней от момент вступления решения в силу. Документы о возмещении компенсации нужно подать в Курземский районный суд.
Решение суда еще можно оспорить в Верховном суде, если в течение десяти дней подать жалобу в Курземский районный суд.
В апреле прошлого года выяснилось, что из Венты недалеко от Вентас румба без соответствующего разрешения было выловлено 1297 миног. В прошлом году в ночь с 21 на 22 апреля около 01.00 полиция в Кулдиге задержала рыбаков-браконьеров. Один из них был 1991, а второй - 1998 года рождения.
Стражи порядка изъяли у них самодельное устройство для ловли миноги, которое напоминало мережу. В сети было 323 миноги. Также был обнаружен тайник, где браконьеры хранили уже выловленную миногу - там было найдено еще 974 рыбы. Во время запрета на рыбную ловлю за каждую выловленную миногу полагается штраф в 40 евро.
Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся. Обвиняемый 1991 года рождения ранее уже попадал в поле зрения оперативников, в свою очередь юноша 1998 года рождения ранее не был замечен полицией.