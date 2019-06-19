Ср, 19.06.2019
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Госполиция завела уголовное дело об утечке заданий экзамена по истории

Школа, иллюстративное фото.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Госполиция в Видземе по заявлению Государственного центра содержания образования (VISC) начали уголовный процесс о возможной утечке материалов экзамена по истории в 9-м классе.

Представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане сообщила, что процесс начат о преступных деяниях в госслужбах, причем он заведен по факту, а не против конкретных лиц.

VISC обратился в полицию с заявлением, но в данный момент подробной информации не предоставляет. Учреждение не ответило и на вопрос о том, были ли аутентичными экзаменационные задания, отправленные через сервис сообщений Whatsapp.

LTV со ссылкой на VISC сообщало, что сфотографированы были подлинные задания.

В последние пять лет об утечке материалов экзаменов начато пять уголовных процессов.

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