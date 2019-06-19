Госполиция завела уголовное дело об утечке заданий экзамена по истории

Госполиция в Видземе по заявлению Государственного центра содержания образования (VISC) начали уголовный процесс о возможной утечке материалов экзамена по истории в 9-м классе.
Представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане сообщила, что процесс начат о преступных деяниях в госслужбах, причем он заведен по факту, а не против конкретных лиц.
VISC обратился в полицию с заявлением, но в данный момент подробной информации не предоставляет. Учреждение не ответило и на вопрос о том, были ли аутентичными экзаменационные задания, отправленные через сервис сообщений Whatsapp.
LTV со ссылкой на VISC сообщало, что сфотографированы были подлинные задания.
В последние пять лет об утечке материалов экзаменов начато пять уголовных процессов.