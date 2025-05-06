Во вторник в Германии со второй попытки был избран новый канцлер, премьер министр Эвика Силиня потребовала найти решение, чтобы школьники лучше сдавали экзамены, а министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что, возможно, необходимо заново оценить как диагнозы, так и сами критерии выдачи больничных листов. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за вторник, 6 мая.
Новости Латвии:
Ставки подоходного налога в европейских странах сильно отличаются: наиболее высокие - традиционно в Скандинавии, а самые низкие обычно встречаются в Восточной Европе. Что именно влияет на такой разброс и как на этом фоне выглядит Латвия?
Неприемлемо, что в системе образования Латвии есть дети, которые проучились девять лет в школе, а в ходе проверки не могут достичь оценки по меньшей мере в 10%, заявила журналистам после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.
О муниципальных выборах определенно буду говорить много и все больше. Но, пока все внимание в основном концентрируется на самых больших и известных партиях, думаю, пришло время рассмотреть остальные. Те, название которых почти никто не слышал, и услышав, подумал: "Что это, к черту, еще за партия?" Назову их "WTF партиями". В регионах таких еще больше, но в этот раз именно о Риге.
Возможно, необходимо заново оценить как диагнозы, так и сами критерии выдачи больничных листов, чтобы сократить число случаев, когда люди уходят на больничный во время судебных процессов. Об этом в разговоре с агентством LETA заявил министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери ("Новое Единство").
Часть жителей Латвии, у которых есть свои огороды, уже могут радоваться своему урожаю ревеня, который вырос таким большим, что можно печь первый пирог. Под Алуксне и в других местах, где холоднее, он еще маленький и до выпечки нужно подождать. Хорошая новость для тех, у кого в огороде кустов ревеня нет - его всегда можно купить.
За рубежом:
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) во вторник, 6 мая, был избран канцлером ФРГ со второй попытки. За его кандидатуру отдали свои голоса 325 депутатов бундестага из минимально необходимых 316.
В начале апреля внимание СМИ и общественности было приковано к ситуации вокруг русского националиста Константина Горлова, который был депортирован из Эстонии, поскольку, по оценке Полиции безопасности (КаПо), представлял угрозу безопасности и общественному порядку. И хотя высланный являлся гражданином РФ, некоторые стали задаваться вопросом: как и куда могут выслать негражданина, то есть обладателя серого паспорта, у которого возникнут серьезные проблемы с законом? Об этом сообщает Rus.Postimees.
Главной причиной, по которой белорусский диктатор Александр Лукашенко до сих пор избегает отправки собственных вооруженных сил на территорию Украины, вероятно, являются опасения высоких людских потерь и последующей негативной реакции общества, что в конечном итоге может поставить под угрозу стабильность его режима. Об этом говорится в ежегодном докладе и оценке угроз, подготовленных Службой военной разведки и безопасности Латвии (MIDD).
Утром 5 мая в таллиннском районе Ласнамяэ во дворе жилого многоквартирного дома был найден маленький мальчик. "Я взяла его на руки, он был такой холодный", - вспоминает страшное утро понедельника женщина, проходившая мимо, пишет портал Limon.ee.
Электрик Михаил Мухин, который обслуживал резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае, проживает в одной из квартир, пострадавших в результате взрыва 4 мая в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Бывшая девушка Мухина Яна Тихомирова, которая рассталась с ним несколько месяцев назад, подтвердила каналу, что в прошлом году он работал на секретном объекте - устанавливал освещение в резиденции на Валдае.
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