Главное за 6 мая Новый канцлер Германии, требования Силини в связи с экзаменами и возможный пересмотр больничных

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Часть жителей Латвии, у которых есть свои огороды, уже могут радоваться своему урожаю ревеня, который вырос таким большим, что можно печь первый пирог. Под Алуксне и в других местах, где холоднее, он еще маленький и до выпечки нужно подождать. Хорошая новость для тех, у кого в огороде кустов ревеня нет - его всегда можно купить.

За рубежом:

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) во вторник, 6 мая, был избран канцлером ФРГ со второй попытки. За его кандидатуру отдали свои голоса 325 депутатов бундестага из минимально необходимых 316.

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В начале апреля внимание СМИ и общественности было приковано к ситуации вокруг русского националиста Константина Горлова, который был депортирован из Эстонии, поскольку, по оценке Полиции безопасности (КаПо), представлял угрозу безопасности и общественному порядку. И хотя высланный являлся гражданином РФ, некоторые стали задаваться вопросом: как и куда могут выслать негражданина, то есть обладателя серого паспорта, у которого возникнут серьезные проблемы с законом? Об этом сообщает Rus.Postimees.

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