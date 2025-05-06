Израиль второй день наносит удары по Йемену. Полностью выведен из строя аэропорт Саны

Во вторник израильская авиация нанесла удары по главному аэропорту Йемена и электростанциям в районе йеменской столицы Саны. Израильское командование сообщило, что аэропорт полностью выведен из строя. По словам очевидцев, над пригородами Саны, включая район аэропорта, были видны черные столбы дыма.
По данным подконтрольных хуситам СМИ, в результате ударов погибли три человека. AFP цитирует представителя аэропорта Саны, который сказал, что он полностью разрушен в результате атаки.
«Три самолета из семи, принадлежащих авиакомпании Yemenia Airlines, были уничтожены в аэропорту Саны, а международный аэропорт Саны был полностью разрушен», — сказал он.
В заявлении израильских военных говорится, что «истребители нанесли удар и демонтировали террористическую инфраструктуру хуситов в главном аэропорту Саны», а также поразили «несколько центральных электростанций» в районе столицы.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме, что США немедленно прекратят удары по йеменским хуситам, поскольку они якобы обещали больше не мешать судоходству. Хуситы заявления Трампа пока не комментировали.
«Они просто не хотят воевать, и мы это ценим. Мы прекратим бомбардировки, они капитулировали, но еще более важно, что мы поверим их слову, они говорят, что больше не будут взрывать корабли, а это и была цель того, что мы делали», — сказал Трамп.
Незадолго до ударов во вторник израильские военные призвали мирных жителей Йемена срочно покинуть территорию аэропорта и держаться подальше от этого района.
Последний раз Израиль предпринимал военные действия против хуситов три месяца назад, но на этой неделе возобновил их в ответ на серию ракетных обстрелов израильской территории баллистическими ракетами.
Одна из них в воскресенье упала недалеко от международного аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве.
Хуситы наносят удары по Израилю в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа, где израильская армия проводит масштабную военную операцию в ответ на зверское нападение ХАМАС на южные районы страны 7 октября 2023 года.
Удары по важным позициям хуситов
В понедельник израильские ВВС атаковали такие объекты Йемена, как порт «Ходейда» и цементный завод возле города Баджель.
В ЦАХАЛ утверждают, что порт использовался хуситами «для переправки иранского оружия, оборудования для военных нужд и других террористических целей», в то время как завод использовали при строительстве туннелей и военной инфраструктуры.
Власти Израиля распространили фотографию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и другими официальными лицами наблюдает за ударами в командном пункте военных в Тель-Авиве.
По некоторым данным, по порту «Ходейда» было нанесено шесть ударов.
Хуситы утверждают, что в ходе налетов в понедельник погибли по меньшей мере четыре человека и 35 получили ранения.