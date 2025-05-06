Израиль второй день наносит удары по Йемену. Полностью выведен из строя аэропорт Саны

По данным подконтрольных хуситам СМИ, в результате ударов погибли три человека. AFP цитирует представителя аэропорта Саны, который сказал, что он полностью разрушен в результате атаки.

«Три самолета из семи, принадлежащих авиакомпании Yemenia Airlines, были уничтожены в аэропорту Саны, а международный аэропорт Саны был полностью разрушен», — сказал он.

В заявлении израильских военных говорится, что «истребители нанесли удар и демонтировали террористическую инфраструктуру хуситов в главном аэропорту Саны», а также поразили «несколько центральных электростанций» в районе столицы.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме, что США немедленно прекратят удары по йеменским хуситам, поскольку они якобы обещали больше не мешать судоходству. Хуситы заявления Трампа пока не комментировали.