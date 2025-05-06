Украина и Россия обменялись пленными

"Сегодня Украина вернула 205 служащих. Молодых и взрослых мужчин почти всех видов и родов войск. Защитников Мариуполя и защитников всей фронтовой линии", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Министерство обороны России также сообщило об обмене по формуле "205 на 205".

Как указал Зеленский, пленные были "разбросаны по многим российским регионам".

Президент Украины также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за сотрудничество.

В последний раз об обмене пленными сообщалось 19 апреля. В Украину вернулись 277 человек, а России был передан 261.

Обмен проходил по формуле "246 на 246". Украинской стороне передали еще 31 раненого пленного, а российской стороне - 15.