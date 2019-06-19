Видео: На рейсе из Косово в Швейцарию бортпроводницу подбросило к потолку

Сильная тряска, крики и бортпроводница, подлетевшая к потолку, - такие моменты пережили пассажиры во время полета из Приштины (Косово) в швейцарский Базель, передает Euronews.
Бортпроводница, находившаяся в проходе, не смогла устоять на ногах, а содержимое тележки, в том числе кипяток для чая и кофе, оказалось на пассажирах, пишет "Российская газета".
"Мой муж ошпарил себе шею. Я думала, что мы все умрем", - поделилась мыслями одна из пассажирок Мирета Баша.
Сильная турбуленция началась приблизительно за 20 минут до посадки. Всего на борту самолета находился 121 человек.
По сведениям Euronews, пострадали по меньшей мере 10 человек. Им оказали медицинскую помощь после приземления.
Один из пассажиров того рейса заснял на видео происходящее на борту Boeing 737, принадлежащем болгарской чартерной авиакомпании ALK Airlines.
Видео: Бортпроводницу подбросило к потолку во время турбулентности