В среду, 19 июня, Центр исследования восточноевропейской политики (APPC) опубликовал новый аналитический обзор "Сотрудничество России с муниципалитетами Латвии: примеры Даугавпилса и Резекне". В нем был сделан вывод о том, что, несмотря на сложные отношения между Россией, с одной стороны, и Латвией и другими западными странами с другой, муниципалитеты Даугавпилса и Резекне продолжают развивать сотрудничество с Россией и участвовать в реализации инициатив, которые соответствуют интересам России.

В обзоре говорится о заинтересованности России в сотрудничестве с этими муниципалитетами в экономическом, культурном и гуманитарном измерениях. Особое внимание уделено аспектам "национальной политики". Для неосведомленных - "национальная политика" - это попытки России создать благоприятный образ Кремля в странах со значительным русскоязычным населением. В рамки этих попыток входят работа с представительствами русскоязычного населения и попытки оставить московский след в этих странах. Зачастую это делается для того, чтобы уменьшить идентификацию со страной, где живут русскоязычные. Россия сама рассматривает эту политику как "защиту жизни и достоинства граждан России, где бы они ни находились".

В обзоре также отмечается, что международное, культурное и гуманитарное сотрудничество России изложено в документе "Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурного и гуманитарного сотрудничества".

Другими словами, сотрудничество в таких, казалось бы, мирных сферах связано с усилением влияния Кремля и должно также рассматриваться сквозь призму угроз безопасности со стороны России.

В свою очередь, если говорить об упомянутой ранее "национальной политике", в ее реализации в Даугавпилсе и Резекне участвует администрация Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме того, они стремятся распространить внешнеполитические цели России на другие муниципалитеты Латвии.

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Проблема в том, что муниципалитеты Даугавпилса и Резекне рассматривают эту российскую деятельность в области культуры, гуманитарных наук, "национальной политики" и других областях, как неполитическую. Однако у России на этот счет противоположное мнение. Кремль рассматривает эти меры как часть общей внешней политики страны и национальных интересов. Кроме того, органы местного самоуправления поддерживают российские внешнеполитические интересы, а также осуществляют отдельные виды деятельности. Например, участие представителей российской культуры в мероприятиях, организованных местными органами власти, является предпочтительным.

Обращаясь к более конкретным примерам, в обзоре говорится, что каждый год 9 мая в Даугавпилсе проводится праздничный марш, возложение цветов к "вечному огню", концерты, а также акция "Бессмертный полк", которая проходит в России с 2016 года.

Видео: Что говорят о 9 мая жители Даугавпилса

В этих мероприятиях принимают участие представители Генерального консульства России и представители Даугавпилсской городской думы.

Галерея: Шествие 9 мая в Даугавпилсе

Еще одним мероприятием является реконструкция битвы за крепость Динабург, которая каждый год показывает битву между наполеоновскими и русскими армиями. Эти события напоминают общественности о понимании и интерпретации российской истории как борца с фашизмом (нацизмом) и "злом".

Говоря о муниципалитете Резекне, авторы исследования выявили тенденцию, что на праздник города или другие торжества приглашаются в основном русские артисты.

Например, в мае и июне 2018 года прошли Дни русской культуры с участием Генерального консула России в Даугавпилсе Андрея Владимирова. В рамках мероприятий прошли выступления российских артистов, таких как, например, новгородский танцевальный ансамбль "LiK". Также был организован День российского кино для детей, под руководством Алены Шицовой, вице-президентом Молодежного центра Российского кинематографического союза. Точно так же во время Дней русской культуры был проведен диктант по русскому языку на тему "Русский. Признание в любви". В исследовании также упоминаются празднования Масленицы, где проходят выступления артистов, игры, конкурсы, дегустации блюд различных народов. В них также приняли участие представители из России. Наконец, авторы исследования ссылаются на такие культурные мероприятия, которые организуются в Резекне, как международный театральный фестиваль "Шаг за шагом", международный фестиваль короткометражных фильмов "Open place", международный фольклорный фестиваль "Балтика" и другие.

ФОТО: AFP/LETA

В обзоре указывается еще один интересный факт. Сотрудничество с Россией получает все большую поддержку там, где доля русскоязычного населения (и, следовательно, выбранных ими представителей городского совета) выше. Кроме того, оба этих муниципалитета очень заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Россией, а также получают некоторые полезные выгоды от этого сотрудничества.

В контексте всей этой ситуации возникает вопрос о консистенции внешних отношений Латвии.

Российские инициативы и некритическая позиция Резекне и Даугавпилса имеют место в то время, когда страны Балтии и большинство западных стран ограничивают свое практическое сотрудничество с Россией.

В то же самое время, авторы аналитического опроса не считают, что муниципалитеты Резекне и Даугавпилса должны полностью прекратить работу с Россией. Скорее, это сотрудничество должно быть более разносторонним (с альтернативами) и более пропорциональным. В настоящее время эти муниципалитеты слишком сильно полагаются на российский вектор.

Высказывается мнение, что такая ситуация могла быть вызвана тем фактом, что муниципалитеты крупнейших городов Латгальского региона не совсем или недостаточно осведомлены о том, что они действуют в соответствии с основными направлениями российской внешней политики. Также возможно, что Даугавпилсский и Резекненский муниципалитеты смотрят на вопросы транснациональных отношений нейтрально. В конце концов, внешняя политика не является их основной обязанностью, и их прямая задача - не анализировать внешнюю и внутреннюю политику.