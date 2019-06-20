Турлайс потерял пост мэра Риги

Недоверие Турлайсу выразил 31 депутат - вся оппозиция, не входящий во фракции депутат Оскар Путниньш и "Фракция независимых депутатов", которая состоит из четырех исключенных из "Согласия" политиков - Валерия Петрова, Алексея Росликова, Виталия Дубова и Вадима Баранника.

Поддержали Турлайса 28 депутатов думской коалиции и оппозиционный депутат Имант Кейшс (Новая консервативная партия).

После объявления результатов голосования вице-мэр Риги Олег Буров (ЧСР) объявил в заседании перерыв и созвал руководителей фракций на совещание.

Если в течение двух месяцев в Риге не будет избран новый мэр, парламент будет вправе инициировать роспуск думы.

Турлайс был избран на должность председателя Рижской думы 30 мая, но вскоре после раскола коалиции, когда из партии "Согласие" были исключены четыре депутата, оппозиция предложила провести голосование о выражении ему недоверия, чтобы убедиться, что он по-прежнему способен обеспечить себе поддержку думского большинства.

​Разброд в коалиции начался несколько месяцев назад, когда многолетний мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") и вице-мэр Андрис Америкс (ЧСР) объявили об участии в выборах Европарламента.

Несколько месяцев обязанности председателя думы исполнял Буров. После того как Ушаков и Америкс были избраны в Европарламент, ЧСР заявила, что не поддержит кандидата "Согласия" в мэры. На этот пост был выдвинут представитель ЧСР Турлайс, которого единодушно поддержала коалиция.