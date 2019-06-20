В Норвегии могут создать первую "безвременную зону"

Жители острова хотят избавиться от традиционных рабочих часов и "привычного счета времени" в период так называемого Полярного дня, отметил местный житель Кьелл Уве Хвединг.

В этом месяце он встретился с депутатами норвежского парламента, чтобы подать петицию подписанную островитянами за объявление "безвременной зоны" и обсудить практические и правовые вопросы инициативы.

"Tas ir nedaudz traki, bet vienlaikus tas ir diezgan nopietni," paskaidroja aktīvists.

В Соммарее, который расположен близко к Полярному кругу, Полярная ночь длится с ноября по январь.

Отказ от временной зоны помог бы жителям, особенно студентам, работодателям и работникам по возможности больше использовать месяцы, когда солнце не заходит. По словам Хвединга, это является "отличным решением, но, скорее всего, остров не станет полностью безвременной зоной, поскольку это было бы слишком сложно".

"Элемент времени нужно включить в повестку дня и мы могли бы получить большую эластичность", - пояснил он.

"Идея заключается в том, чтобы освободиться. Я видел людей, которые переживают стресс, поскольку на них давят временные ограничения", - добавил островитянин.