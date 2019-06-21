ЧСР примет решение о кандидате в мэры Риги на следующей неделе

На заседании будут обсуждаться события в самоуправлении за последние дни и недели, а также будет принято решение о том, кого из членов ЧСР выдвинуть на должность мэра. "Мы по-прежнему готовы взять на себя ответственность и руководство городом", - сказал Америкс.

Для созыва заседания думы о назначении или снятии мэра необходимы подписи по крайней мере 20 депутатов. По словам Америкса, ЧСР предложит созвать заседание только тогда, если у выдвинутого партией кандидата будет поддержка 31 депутата.

Как сообщалось, прежний председатель Рижской думы Дайнис Турлайс (ЧСР) не получил вотум доверия на голосовании в четверг и лишился поста мэра столицы.

Недоверие Турлайсу выразил 31 депутат - вся оппозиция, не входящий во фракции депутат Оскар Путниньш и "Фракция независимых депутатов", которая состоит из четырех исключенных из "Согласия" политиков - Валерия Петрова, Алексея Росликова, Виталия Дубова и Вадима Баранника.

Поддержали Турлайса 28 депутатов думской коалиции и оппозиционный депутат Имант Кейшс (Новая консервативная партия).

Турлайс был избран на должность председателя Рижской думы 30 мая, но вскоре после раскола коалиции, когда из партии "Согласие" были исключены четыре депутата, оппозиция предложила провести голосование о выражении ему недоверия, чтобы убедиться, что он по-прежнему способен обеспечить себе поддержку думского большинства.

Разброд в коалиции начался несколько месяцев назад, когда многолетний мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") и вице-мэр Андрис Америкс (ЧСР) объявили об участии в выборах Европарламента.

Несколько месяцев обязанности председателя думы исполнял Буров. После того как Ушаков и Америкс были избраны в Европарламент, ЧСР заявила, что не поддержит кандидата "Согласия" в мэры. На этот пост был выдвинут представитель ЧСР Турлайс, которого единодушно поддержала коалиция.

На должность вице-мэра "Согласие" предложило депутата Сандриса Бергманиса, но четыре депутата против этого возражали, в результате чего были исключены из партии и фракции "за грубые нарушения".