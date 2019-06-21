В столице начались предпраздничные пробки
В Риге перед предстоящими праздничными выходными уже образовались транспортные заторы, а общественный транспорт отстает от графика на время до 40 минут, сообщает предприятие Rīgas satiksme в Twitter.
Согласно сообщению Rīgas satiksme 22-й автобус отстает от графика на 40 минут, а автобусы 53-го и 21-го маршрутов - на 30 минут. Остальные автобусы опаздывают примерно на 20 минут.
Троллейбусы 19-го и 27-го маршрутов опаздывают на время до 30 минут, остальные троллейбусы - до 15 минут.
Трамваи опаздывают в среднем на 8 минут.
Карта заторов Balticmaps.eu показывает, что наиболее загружена сейчас ул. Слокас на участке от бульв. Грина до бульв. Узварас, а также ул. Мукусалас на участке от ул. Лайву до Мукусальского кольца. Здесь автомобили стоят в пробке около 12 минут.
Заторы образуются также на ул. Ранькя дамбис на участке от ул. Триядибас до бульв. Узварас и на участке ул. Вискалю от ул. Крустабазницас до ул. Чиекуркалана 2.линия. Проехать эти участки можно примерно за 10 минут.