В столице начались предпраздничные пробки

Согласно сообщению Rīgas satiksme 22-й автобус отстает от графика на 40 минут, а автобусы 53-го и 21-го маршрутов - на 30 минут. Остальные автобусы опаздывают примерно на 20 минут.

Троллейбусы 19-го и 27-го маршрутов опаздывают на время до 30 минут, остальные троллейбусы - до 15 минут.

Трамваи опаздывают в среднем на 8 минут.

Карта заторов Balticmaps.eu показывает, что наиболее загружена сейчас ул. Слокас на участке от бульв. Грина до бульв. Узварас, а также ул. Мукусалас на участке от ул. Лайву до Мукусальского кольца. Здесь автомобили стоят в пробке около 12 минут.