Мужчина обвиняется в совращении малолетней: он отправлял девочке интимные фото и видео

В конце мая мать девочки констатировала, что совершеннолетний человек общается с ее 13-летней дочерью через приложение WhatsApp и совращает девочку, присылая ей видеоматериалы и фотографии порнографического характера.

Госполиция начала уголовный процесс по факту случившегося и был задержан подозреваемый - им оказался мужчина 1988 года рождения, житель Вентспилсского края.

В расследовании выяснилось, что мужчина познакомился с девочкой на интернет-сайте и свой возраст он не скрывал. Он осозновал, что девочка является несовершеннолетней, но несмотря на это, отправлял ей интимные видео и фото с самим собой. Он это делал, чтобы удовлетворить свое половое влечение и пытался вызвать стремление у девочки к интимной близости.

Также выяснилось, что с 6 по 16 мая мужчина отправил несколько сообщений с призывом вступить с ним в половую связь. Девочка не отвечала на предложения утвердительно, поэтому встреча не произошла.

Мужчина признает свою вину в произошедшем и на данный момент к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Подозреваемый обвиняется в совращении малолетней, за это преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и проверочный срок до 5 лет.