В Грузии возобновились протесты: пикетчики требуют отставки главы МВД

В четверг, 20 июня, грузинская полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против демонстрантов, которые собрались в центре Тбилиси. Протестующие требовали отставки правительства.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: AP/Scanpix

Ранее стало известно, что спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с произошедшими столкновениями во время массовых протестов.

Общественный деятель Николай Левшиц в своем Twitter сообщил, что в пятницу вечером возле здания парламента Грузии собралось очень много людей.

🇬🇪 Молодёжи перед парламентом очень много. Главное требование : отставка министра МВД Гахария - отдавшего приказ стрелять по мирным гражданам. Молодёжь и студенты пришли с заклеенным одним глазом в солидарность с теми, кто вчера потерял глаз pic.twitter.com/cyN83nRzbm — Николай Левшиц (@nlevshits) June 21, 2019

Как он указал ранее в интервью BBC, несмотря на то, что Кобахидзе покинул пост, этого оказалось недостаточно для окончания протестов.

"Это уже не та мера, которая позволит людям успокоиться, потому что в Грузии таких жестких разгонов [митингов] раньше не было", - отметил Левшиц.

Сейчас возле парламента Грузии снова собираются люди. Установлена сцена и звуковое оборудование pic.twitter.com/2YSRolmxUO — Николай Левшиц (@nlevshits) June 21, 2019

Акция возле парламента Грузии сейчас похожа на митинг, очень много людей. Требуют отставки министра МВД Гахария pic.twitter.com/NuFciF24zg — Николай Левшиц (@nlevshits) June 21, 2019

По словам публициста Олега Панфилова, акции протеста проходят также в других грузинских городах, в том числе в Кутаиси. Он также указал, что митингующие возмущены действиями полиции.

Видео: антиправительственный митинг в Кутаиси

Как пишет "Медуза", участники акции протеста 20 июня, в ходе которой пострадали 240 человек, требовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, а также руководителей МВД и службы госбезопасности Грузии.

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AFP/SCANPIX

Протесты происходят в связи с недавним выступлением депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.