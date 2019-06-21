Пт, 21.06.2019
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В Грузии возобновились протесты: пикетчики требуют отставки главы МВД

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Протесты в Тбилиси 21 июня.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу, 21 июня, в грузинской столице Тбилиси началась новая акция протеста. Участники пикета требуют отставки главы МВД государства Георгия Гахария, а также досрочных выборов в парламент Грузии. Об этом сообщает BBC.

В четверг, 20 июня, грузинская полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против демонстрантов, которые собрались в центре Тбилиси. Протестующие требовали отставки правительства. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: AP/Scanpix

Ранее стало известно, что спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с произошедшими столкновениями во время массовых протестов.

Общественный деятель Николай Левшиц в своем Twitter сообщил, что в пятницу вечером возле здания парламента Грузии собралось очень много людей.

Как он указал ранее в интервью BBC, несмотря на то, что Кобахидзе покинул пост, этого оказалось недостаточно для окончания протестов.

"Это уже не та мера, которая позволит людям успокоиться, потому что в Грузии таких жестких разгонов [митингов] раньше не было", - отметил Левшиц.

По словам публициста Олега Панфилова, акции протеста проходят также в других грузинских городах, в том числе в Кутаиси. Он также указал, что митингующие возмущены действиями полиции.

 Видео: антиправительственный митинг в Кутаиси

Как пишет "Медуза", участники акции протеста 20 июня, в ходе которой пострадали 240 человек, требовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, а также руководителей МВД и службы госбезопасности Грузии. 

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AFP/SCANPIX

Протесты происходят в связи с недавним выступлением депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.

На заседании Межпарламентской ассамблеи православия Гаврилов сел в кресло спикера и обратился к собравшимся на русском языке. Протестующие выступали с антироссийскими лозунгами.

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