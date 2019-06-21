В Грузии возобновились протесты: пикетчики требуют отставки главы МВД

В пятницу, 21 июня, в грузинской столице Тбилиси началась новая акция протеста. Участники пикета требуют отставки главы МВД государства Георгия Гахария, а также досрочных выборов в парламент Грузии. Об этом сообщает BBC.
В четверг, 20 июня, грузинская полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против демонстрантов, которые собрались в центре Тбилиси. Протестующие требовали отставки правительства.
Ранее стало известно, что спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с произошедшими столкновениями во время массовых протестов.
Общественный деятель Николай Левшиц в своем Twitter сообщил, что в пятницу вечером возле здания парламента Грузии собралось очень много людей.
🇬🇪 Молодёжи перед парламентом очень много. Главное требование : отставка министра МВД Гахария - отдавшего приказ стрелять по мирным гражданам. Молодёжь и студенты пришли с заклеенным одним глазом в солидарность с теми, кто вчера потерял глаз pic.twitter.com/cyN83nRzbm— Николай Левшиц (@nlevshits) June 21, 2019
Как он указал ранее в интервью BBC, несмотря на то, что Кобахидзе покинул пост, этого оказалось недостаточно для окончания протестов.
"Это уже не та мера, которая позволит людям успокоиться, потому что в Грузии таких жестких разгонов [митингов] раньше не было", - отметил Левшиц.
Сейчас возле парламента Грузии снова собираются люди. Установлена сцена и звуковое оборудование pic.twitter.com/2YSRolmxUO— Николай Левшиц (@nlevshits) June 21, 2019
Акция возле парламента Грузии сейчас похожа на митинг, очень много людей. Требуют отставки министра МВД Гахария pic.twitter.com/NuFciF24zg— Николай Левшиц (@nlevshits) June 21, 2019
По словам публициста Олега Панфилова, акции протеста проходят также в других грузинских городах, в том числе в Кутаиси. Он также указал, что митингующие возмущены действиями полиции.
Видео: антиправительственный митинг в Кутаиси
Как пишет "Медуза", участники акции протеста 20 июня, в ходе которой пострадали 240 человек, требовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, а также руководителей МВД и службы госбезопасности Грузии.
Протесты происходят в связи с недавним выступлением депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.
На заседании Межпарламентской ассамблеи православия Гаврилов сел в кресло спикера и обратился к собравшимся на русском языке. Протестующие выступали с антироссийскими лозунгами.