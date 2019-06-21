Министры поспорили о вопросе укрепления охраны восточной границы Латвии

Надзор за Восточной границей Латвии с Россией и Беларусью облегчил бы забор, однако его строительство задерживается, поскольку на эти цели не хватает около 30 млн евро. Поэтому границу стоит защищать физически - путем патрулирования. Однако у Госпогранохраны нет достаточного числа людей для этих целей, выяснило LTV. Несмотря на то, что дополнительные средства на зарплату для более чем 260 пограничников были запрошены в 2016 году, финансирование было выделено только на 30 должностных мест.

Пока служба справляется с обязанностями, однако вскоре ресурсы иссякнут. Начальник Госпогранохраны, генерал Гунтис Пуятся пояснил журналистам, что в будущем ожидаются дополнительные вызовы. Например, на контрольном пункте "Силенес Патерниеки" будут дополнительные полосы.

"Во-вторых, регламент Fortex, согласно которому на внешние границы Европы нужно будет отправлять своих людей. В то же время норматив требует, чтобы не уменьшалась эффективность в Госпагранохране", - пояснил Пуятс.

Гиргенс предложил решить проблему нехватки пограничников привлечением военнослужащих.

"Вы знаете, Национальные вооруженные силы (НВС) финансируют те же налогоплательщики.Только в отличии от НВС, которые получает 2% от ВВП, у Министерства внутренних дел (МВД) нет таких привилегий", - заявил министр.

В его видении, на ежедневное патрулирование вдоль границы необходимо 30 военных, которые подчинялись бы командирам Госпогранохраны, однако их работу оплачивало бы МВД.

"Если мы уменьшим количество выстреленных зенитных ракет и эти средства направили бы на зарплату этим 30 людям, мне кажется, сформировалось бы отличное сотрудничество, и обе стороны были бы удовлетворены. Кроме того практическим образом была бы укреплена защита государственной границы", - считает Гиргенс.

Министр обороны Артис Пабрикс это заявление посчитал некорректным.

"Если проблема действительно кроется в том, что мы со своими ресурсами не можем справиться с вопросами охраны границы, мы готовы на радикальные шаги - мы в Кабинете министров поднимем вопрос о том, что перенимаем контроль за восточной границей, со всеми людьми и бюджетом. И мы это сделаем так же эффективно как в Минобороны", - указал Пабрикс.

Гиргенс оценил предложение министра критично, указав, что у НВС в отличии от Госпогранохраны нет гражданских функций, а это противоречит регламенту Евросоюза.

Panorāma также напоминает, что в последние годы Минобороны вложило свои деньги в развитие Госпогранохраны, например, в подготовку начальников.

Еще семь миллионов евро из оборонного бюджета в предыдущие годы были отведены для перевооружения пограничной охраны. Министр внутренних дел жалуется, что все оружие не получено. Он также попросил армию обеспечить пограничников формой, но вместо этого получил предложение, где ее можно приобрести подешевле, сообщает Panorāma.