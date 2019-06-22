Из-за бюрократии больной меланомой парень не получает лекарства от государства

О том, что у него злокачественная опухоль, Алексей узнал в прошлом году. Консилиум врачей назначил молодому человеку годовой курс лечения медикаментом Keytruda - средство очень эффективное, но дорогое. Всего для курса лечения требуется 145 000 евро.

Алексей обратился к государству с просьбой компенсировать лекарства, но получил отказ. Оказалось, что медикамент Keytruda государство оплачивает лишь в том случае, если им начато лечение сразу и есть негативная мутация. В случае Алексея изначально была начата химиотерапия, и у него позитивная мутация.

Национальная служба здоровья на данный момент не планирует расширять круг пациентов, компенсируя дорогие лекарства тем, для кого изначально применялась другая терапия.

Благодаря пожертвованиям, первую дозу Keytruda парню ввели, но пока непонятно, станет ли это возможно в следующем месяце и потом, до полного выздоровления.

Мама Алексея Наталия говорит: "Я вижу, что все мои надежды испаряются на глазах. Я бы отдала свою жизнь за сына, но не могу. У нас нет таких денег, попросту нет. Хорошие люди нам помогают - соседи, коллеги, друзья. Огромное спасибо за это".