Латвийский дизайнер сшила платье для дочери Бейонсе

Дизайнер латвийского модного бренда детской одежды Aristocrat Kids Даце Самите создала платье для Блю Айви - дочери мировой знаменитости Бейонсе, сообщает Privātā Dzīve.
Самите подтердила изданию, что действительно стала автором наряда для дочери поп-дивы, однако от более подробных комментариев воздержалась - еще ждет разрешения от звездной клиентки.
Дизайнер поделилась этой новостью и в социальных сетях, раскрыв, что платье выбирала сама Бейонсе.
Также Самите добавила, что у нее была всего неделя для того, чтобы сшить платье.
Блю Айви в этом наряде дефилировала на мероприятии Wearable Art Gala в Лос-Анджелесе, устроенном матерью Бейонсе.
Как известно, старшая дочь Бейонсе и репера Jay-Z родилась в январе 2012 года. Помимо этого у них растут двухлетние близнецы - дочь Руми и сын Сэр.