Сб, 22.06.2019
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Латвийский дизайнер сшила платье для дочери Бейонсе

Дизайнер латвийского модного бренда детской одежды Aristocrat Kids Даце Самите создала платье для Блю Айви - дочери мировой знаменитости Бейонсе, сообщает Privātā Dzīve.

Самите подтердила изданию, что действительно стала автором наряда для дочери поп-дивы, однако от более подробных комментариев воздержалась - еще ждет разрешения от звездной клиентки.

Дизайнер поделилась этой новостью и в социальных сетях, раскрыв, что платье выбирала сама Бейонсе.

Также Самите добавила, что у нее была всего неделя для того, чтобы сшить платье.

Блю Айви в этом наряде дефилировала на мероприятии Wearable Art Gala в Лос-Анджелесе, устроенном матерью Бейонсе. 

Как известно, старшая дочь Бейонсе и репера Jay-Z родилась в январе 2012 года. Помимо этого у них растут двухлетние близнецы - дочь Руми и сын Сэр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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