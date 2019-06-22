Латвийский дизайнер сшила платье для дочери Бейонсе

Самите подтердила изданию, что действительно стала автором наряда для дочери поп-дивы, однако от более подробных комментариев воздержалась - еще ждет разрешения от звездной клиентки.

Дизайнер поделилась этой новостью и в социальных сетях, раскрыв, что платье выбирала сама Бейонсе.

Также Самите добавила, что у нее была всего неделя для того, чтобы сшить платье.

Блю Айви в этом наряде дефилировала на мероприятии Wearable Art Gala в Лос-Анджелесе, устроенном матерью Бейонсе.