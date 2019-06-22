В Москве трое детей выпали из сломавшегося аттракциона "Колобок"

Двое детей были доставлены в травмпункт, один - в больницу. По предварительным данным, пострадавшим от 11 до 13 лет.

"Состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет", - сообщил собеседник агентства.

Радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что на аттракционе "Колобок" сломался болт оси крепления кабины, в результате кабина просела с высоты 20 см. Последовала автоматическая остановка аттракциона, но персонал арендатора площадки нарушил технику безопасности при эвакуации посетителей.

По данным Telegram-канала Baza, дети повисли вниз головой. Страховочные тросы самопроизвольно отстегнулись, и дети упали. Двое получили ушибы мягких тканей, третий - легкое сотрясение мозга.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете РФ, не уточнив конкретную статью Уголовного кодекса.

"Колобок" представляет собой круглую вертящуюся конструкцию с кабинками по бокам, которые крутятся вокруг своей оси.