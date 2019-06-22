Сб, 22.06.2019
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Из "Шереметьево" отменили более 20 рейсов, в том числе в Ригу

Самолет в аэропорту "Шереметьево"

ФОТО: Reuters / Scanpix

​Более двух десятков рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" отменено в связи с прогнозируемой непогодой, в субботу, 22 июня, сообщается на сайте аэропорта. 

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в московском регионе, прогнозируется гроза и порывы ветра сегодня, 22 июня, в расписание вылетающих и прибывающих рейсов внесены изменения", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, отменены внутренние рейсы по России - в Саратов, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Ставрополь, Челябинск, Уфу, Саранск, Оренбург, Санкт-Петербург и Воронеж.

Также отменены рейсы в Вильнюс, Минск, Ригу, Хельсинки, Прагу, Бургас и Карши.

Как добавили в пресс-службе "Шереметьево", авиакомпании, выполняющие полеты из аэропорта, заранее проинформировали пассажиров об отменах и задержках части рейсов.

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