Вс, 23.06.2019
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Жители Латвии ответили, сколько потратят на празднование Лиго

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

37,5% опрошенных жителей Латвии потратят на празднование Лиго от 21 до 40 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного Maxima Latvija.

Больше 61 евро планируют потратить 27,5% опрошенных (в 2018 году -17%).

В то же время с 24% до 18% уменьшилось количество респондентов, которые планируют потратить 41-60 евро, а меньше всего среди респондентов таких, кто потратит до 20 евро - 17%.

В этом году больше опрошенных заявили, что планируют на праздник покупать рыбу, салаты и традиционный сыр, а предпочитающих шашлык и мясные блюда стало меньше. Спрос на овощи и фрукты не изменился, как и ассортимент самых популярных напитков - пиво, квас, вода, соки.

Больше всего опрошенных планируют отмечать праздник в сельских домах (68,5%), на природе и в кемпингах (13%). Дома у телевизора планируют провести праздник 6%, на публичных мероприятиях - 4%, 1,5% будут на праздник работать, а 1% Лиго отмечать не собираются.

Неполных 4% заявили, что в праздничные выходные будут находиться за границей.

Опрос проводился на сайте Maxima Latvija с 11 по 13 июня.

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